Фокус: 15 років із сенсом

Що змінилося в журналістиці та медіапросторі за 15 років? Це не таке й глобальне питання, як може здатися. Візьмемо один яскравий приклад серед медіаприводів нинішнього літа.

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"Партія "Слуга народу" вважає КНР важливим стратегічним партнером країни і має намір переймати досвід Комуністичної партії Китаю в управлінні економікою і побудові держави", — заявив в інтерв'ю китайським ЗМІ глава політради "Слуги народу" Давид Арахамія, слова якого наводить агентство "Сіньхуа".

Після такого висловлювання лідера парламентської фракції керівної партії в липні 2021 року медіапростір вибухнув праведним гнівом. Як так — ми беремо приклад із комуністів, ми будемо співпрацювати з китайським режимом?!

У сучасному світі все відбувається дуже просто та дуже швидко. Блогери в соцмережах протягом 10 хвилин затаврували новий ганебний, на їхню думку, вектор чинної влади. Блогери на YouTube готувалися трохи довше і теж затаврували.

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Були, звичайно, й ті, хто підтримав курс на Китай, ці за 10 хвилин змайстрували посил про те, що якщо Захід не хоче нам допомагати, то ми помстимося дружбою з Пекіном. Переконливо. До вечора в телестудіях із криками і піною з рота перейшли на особистості, згадали декомунізацію. Заспокоїлися.

Читачі, глядачі, фоловери лайкнули кумирів. Пішли у своїх справах чекати нових зашкварів.

Що можна зазначити в цій історії?

Перше: кожний отримав однобоку думку від свого улюбленого блогера, мало хто зараз витрачає час на пошук аргументів іншої сторони.

кожний отримав однобоку думку від свого улюбленого блогера, мало хто зараз витрачає час на пошук аргументів іншої сторони. Друге: через годину / дві / день тема заграна й забута. Наш споживчий мозок усе ближче до свідомості рибки, довгострокова пам'ять нікому не потрібна, це нудно.

через годину / дві / день тема заграна й забута. Наш споживчий мозок усе ближче до свідомості рибки, довгострокова пам'ять нікому не потрібна, це нудно. Третє і найсумніше: більшість читачів упевнені в тому, що це і є сучасна журналістика — як можна швидше опублікувати особисту думку або перепостити чужу новину.

Далеко не всі будуть шукати факти, наприклад, про те, що Китай вже виходить в наші головні торговельні партнери. Про те, що в січні — травні 2021 року експорт товарів у КНР збільшився до $3,6 млрд, рівно на 50% більше порівняно з таким же періодом 2020-го.

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Дані про це отримали журналісти Фокуса для статті "Нагодувати Китай", де й проаналізували, які вигоди можуть бути від співробітництва, які галузі української промисловості, сільського господарства отримають прибуток від поліпшення відносин. Небезпеки і ризики ми теж врахували. Це і є справжній та якісний підхід у журналістиці.

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Поверхове ставлення стосується більшості серйозних, актуальних тем для нашої країни. Земельна реформа — у кожного є своя думка за або проти, але мало хто хоче заглибитися в суть закону. Велика приватизація, велике будівництво, мала вакцинація, перехід на латиницю — все тоне в інформаційному шумі гасел. Хто раніше написав "зрада" чи "перемога", той і правий, інші виправдовуються.

Це головна тенденція в інформаційному просторі за півтора десятиліття — люди припинили заглиблюватися в суть проблем.

Й основне, що за 15 років залишилося у Фокусі, — підходити аналітично та критично до новин. Здавалося б, усе просто в журналістиці: публікувати дві точки зору, шукати плюси і мінуси, питати думку фахівців. Залишити читачеві простір для висновків.

Але непросто утримувати такі стандарти якості, неупередженості та об'єктивності 15 років поспіль. Ми впевнені, що в нас виходить. Тому що весь цей час із нами наші читачі. Наші розумні читачі.

Святкуємо разом!