Фокус: 15 років із сенсом
Непросто підходити аналітично та критично до новин, утримувати стандарти якості, неупередженості та об'єктивності 15 років поспіль. Ми впевнені, що в нас виходить.
Що змінилося в журналістиці та медіапросторі за 15 років? Це не таке й глобальне питання, як може здатися. Візьмемо один яскравий приклад серед медіаприводів нинішнього літа.
"Партія "Слуга народу" вважає КНР важливим стратегічним партнером країни і має намір переймати досвід Комуністичної партії Китаю в управлінні економікою і побудові держави", — заявив в інтерв'ю китайським ЗМІ глава політради "Слуги народу" Давид Арахамія, слова якого наводить агентство "Сіньхуа".
Після такого висловлювання лідера парламентської фракції керівної партії в липні 2021 року медіапростір вибухнув праведним гнівом. Як так — ми беремо приклад із комуністів, ми будемо співпрацювати з китайським режимом?!
У сучасному світі все відбувається дуже просто та дуже швидко. Блогери в соцмережах протягом 10 хвилин затаврували новий ганебний, на їхню думку, вектор чинної влади. Блогери на YouTube готувалися трохи довше і теж затаврували.Важливо
Були, звичайно, й ті, хто підтримав курс на Китай, ці за 10 хвилин змайстрували посил про те, що якщо Захід не хоче нам допомагати, то ми помстимося дружбою з Пекіном. Переконливо. До вечора в телестудіях із криками і піною з рота перейшли на особистості, згадали декомунізацію. Заспокоїлися.
Читачі, глядачі, фоловери лайкнули кумирів. Пішли у своїх справах чекати нових зашкварів.
Що можна зазначити в цій історії?
- Перше: кожний отримав однобоку думку від свого улюбленого блогера, мало хто зараз витрачає час на пошук аргументів іншої сторони.
- Друге: через годину / дві / день тема заграна й забута. Наш споживчий мозок усе ближче до свідомості рибки, довгострокова пам'ять нікому не потрібна, це нудно.
- Третє і найсумніше: більшість читачів упевнені в тому, що це і є сучасна журналістика — як можна швидше опублікувати особисту думку або перепостити чужу новину.
Далеко не всі будуть шукати факти, наприклад, про те, що Китай вже виходить в наші головні торговельні партнери. Про те, що в січні — травні 2021 року експорт товарів у КНР збільшився до $3,6 млрд, рівно на 50% більше порівняно з таким же періодом 2020-го.Важливо
Дані про це отримали журналісти Фокуса для статті "Нагодувати Китай", де й проаналізували, які вигоди можуть бути від співробітництва, які галузі української промисловості, сільського господарства отримають прибуток від поліпшення відносин. Небезпеки і ризики ми теж врахували. Це і є справжній та якісний підхід у журналістиці.Важливо
Поверхове ставлення стосується більшості серйозних, актуальних тем для нашої країни. Земельна реформа — у кожного є своя думка за або проти, але мало хто хоче заглибитися в суть закону. Велика приватизація, велике будівництво, мала вакцинація, перехід на латиницю — все тоне в інформаційному шумі гасел. Хто раніше написав "зрада" чи "перемога", той і правий, інші виправдовуються.
Це головна тенденція в інформаційному просторі за півтора десятиліття — люди припинили заглиблюватися в суть проблем.
Й основне, що за 15 років залишилося у Фокусі, — підходити аналітично та критично до новин. Здавалося б, усе просто в журналістиці: публікувати дві точки зору, шукати плюси і мінуси, питати думку фахівців. Залишити читачеві простір для висновків.
Але непросто утримувати такі стандарти якості, неупередженості та об'єктивності 15 років поспіль. Ми впевнені, що в нас виходить. Тому що весь цей час із нами наші читачі. Наші розумні читачі.
Святкуємо разом!