Фокус: 15 лет со смыслом

Что изменилось в журналистике и медиапространстве за 15 лет? Это не такой и глобальный вопрос, как может показаться. Возьмем один яркий пример из числа медиаповодов нынешнего лета.

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"Партия "Слуга народа" считает КНР важным стратегическим партнером страны и намерена перенимать опыт Коммунистической партии Китая в управлении экономикой и построении государства", — заявил в интервью китайским СМИ глава политсовета "Слуги народа" Давид Арахамия, слова которого приводит агентство "Синьхуа".

После такого высказывания лидера парламентской фракции правящей партии в июле 2021 года медиа­пространство всполыхнуло праведным гневом. Как так — мы берем пример с коммунистов, мы будем сотрудничать с китайским режимом?!

В современном мире все происходит очень просто и очень быстро. Блогеры в соцсетях в течение 10 минут заклеймили новый позорный, по их мнению, вектор действующей власти. Блогеры на YouTube готовились чуть дольше и тоже заклеймили.

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Были, конечно, и те, кто поддержал курс на Китай, эти за 10 минут смастерили посыл о том, что если Запад не хочет нам помогать, то мы отомстим дружбой с Пекином. Убедительно. К вечеру в телестудиях с криками и пеной изо рта перешли на личности, вспомнили декоммунизацию. Успокоились.

Читатели, зрители, фолловеры лайкнули кумиров. Ушли по своим делам ждать новых зашкваров.

Что можно отметить в этой истории?

Первое : каждый получил однобокое мнение от своего любимого блогера, мало кто сейчас тратит время на поиск аргументов другой стороны.

: каждый получил однобокое мнение от своего любимого блогера, мало кто сейчас тратит время на поиск аргументов другой стороны. Второе: через час/два/день тема заиграна и забыта. Наш потребительский мозг все ближе к сознанию рыбки, долгосрочная память никому не нужна, это скучно.

через час/два/день тема заиграна и забыта. Наш потребительский мозг все ближе к сознанию рыбки, долгосрочная память никому не нужна, это скучно. Третье и самое печальное: большинство читателей уверены в том, что это и есть современная журналистика — как можно быстрее опубликовать личное мнение или перепостить чужую новость.

Очень немногие будут искать факты, например, о том, что Китай уже выходит в наши главные торговые партнеры. О том, что в январе — мае 2021 года экспорт товаров в КНР увеличился до $3,6 млрд, ровно на 50% больше по сравнению с таким же периодом 2020-го.

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Данные об этом получили журналисты Фокуса для статьи "Накормить Китай", где и проанализировали, какие выгоды могут быть от сотрудничества, какие отрасли украинской промышленности, сельского хозяйства получат прибыль от улучшения отношений. Опасности и риски мы тоже учли. Это и есть настоящий и качественный подход в журналистике.

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Поверхностное отношение касается большинства серьезных, актуальных тем для нашей страны. Земельная реформа — у каждого есть свое мнение за или против, но мало кто хочет вникнуть в суть закона. Большая приватизация, большая стройка, малая вакцинация, переход на латиницу — все тонет в информационном шуме лозунгов. Кто раньше написал "зрада" или "перемога", тот и прав, остальные оправдываются.

Это главная тенденция в информационном пространстве за полтора десятилетия — люди перестали вникать в суть проблем.

И основное, что за 15 лет осталось в Фокусе, — подходить аналитически и критически к новостям. Казалось бы, все просто в журналистике: публиковать две точки зрения, искать плюсы и минусы, спрашивать мнение специалистов. Оставить читателю простор для выводов.

Но непросто удерживать такие стандарты качества, непредвзятости и объективности 15 лет подряд. Мы уверены, что у нас получается. Потому что все это время с нами наши читатели. Наши умные читатели.

Празднуем вместе!