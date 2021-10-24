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"Шанті" нам тільки сниться. Чому йога і медитація не допомагають втекти від проблем

Людям навіюють, що медитація рятує від всіх бід, приносить радість і любов. У реальному ж житті проблеми сплять з тобою, виходять з тобою на прогулянку, їдуть з тобою на роботу і з роботи. Проблеми є у всіх. Немає проблем — значить, людина померла.

Поліна Левицька
Поліна Левицька
Письменниця, блогер
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Вправи з дихальної гімнастики
Сьогодні усвідомленість перетворили в щось ринкове, на чому можна заробляти гроші — медитації, віпасана, ретріти, книги, фільми і подкасти про щастя.

Сьогодні усвідомленість перетворили в щось ринкове, на чому можна заробляти гроші — медитації, віпасана, ретріти, книги, фільми про щастя і подкасти.

У Великобританії програми з розвитку усвідомленості розглядаються на законодавчому рівні. Медитують всі: офісні співробітники, поліцейські, домогосподарки, військові, ув'язнені, вчителі, школярі, бізнесмени та кінозірки.

Людям постійно намагаються підсунути тему про те, що медитація рятує від всіх бід, приносить радість і любов. У підсумку, вони виявляються не готові до того, що знаходять у своїй підсвідомості.

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На кушетці. Чотири подібності та чотири відмінності українських психологів від американських
На кушетці. Чотири подібності та чотири відмінності українських психологів від американських

Але, глибока медитація піднімає з дна психіки пригнічені емоції, переживання і спогади. Професійні психотерапевти і адекватні психологи НЕ рекомендують таким займатися. Оскільки багато людей виявляються до цього не готові.

Це реально складна і довга терапевтична робота, якою не можна займатися без знаходження фахівців поруч.

Заняття йогою не допомагають втекти ні від реальності, ні від самих себе.
Заняття йогою не допомагають втекти ні від реальності, ні від самих себе.

Припустимо, все моє оточення, вже з'їздило на віпасану хоча б раз, на модні ретріти — хоча б два. І що ви думаєте? У них зникли дитячі травми або вони знайшли нірвану в житті або в шлюбі? Звичайно, ні.

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Вони розлучилися або продовжують виносити мізки коханим людям. Або взагалі пішли в себе і відірвалися від реальності. А близькі люди повинні все це терпіти і з цим жити.

Це як історія з дівчиною, яка пішла в монастир, про яку я недавно писала. Вона пішла від проблем, але проблеми як були, так і залишилися. Просто в монастирі ти живеш в закритому просторі і мало контактуєш з людьми.

У реальному ж житті проблеми сплять з тобою, виходять з тобою на прогулянку, їдуть з тобою на роботу і з роботи. Проблеми є у всіх. Немає проблем — значить, людина померла.

Першоджерело.