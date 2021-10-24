"Шанті" нам тільки сниться. Чому йога і медитація не допомагають втекти від проблем
Людям навіюють, що медитація рятує від всіх бід, приносить радість і любов. У реальному ж житті проблеми сплять з тобою, виходять з тобою на прогулянку, їдуть з тобою на роботу і з роботи. Проблеми є у всіх. Немає проблем — значить, людина померла.
Сьогодні усвідомленість перетворили в щось ринкове, на чому можна заробляти гроші — медитації, віпасана, ретріти, книги, фільми про щастя і подкасти.
У Великобританії програми з розвитку усвідомленості розглядаються на законодавчому рівні. Медитують всі: офісні співробітники, поліцейські, домогосподарки, військові, ув'язнені, вчителі, школярі, бізнесмени та кінозірки.
Людям постійно намагаються підсунути тему про те, що медитація рятує від всіх бід, приносить радість і любов. У підсумку, вони виявляються не готові до того, що знаходять у своїй підсвідомості.Важливо
Але, глибока медитація піднімає з дна психіки пригнічені емоції, переживання і спогади. Професійні психотерапевти і адекватні психологи НЕ рекомендують таким займатися. Оскільки багато людей виявляються до цього не готові.
Це реально складна і довга терапевтична робота, якою не можна займатися без знаходження фахівців поруч.
Припустимо, все моє оточення, вже з'їздило на віпасану хоча б раз, на модні ретріти — хоча б два. І що ви думаєте? У них зникли дитячі травми або вони знайшли нірвану в житті або в шлюбі? Звичайно, ні.Важливо
Вони розлучилися або продовжують виносити мізки коханим людям. Або взагалі пішли в себе і відірвалися від реальності. А близькі люди повинні все це терпіти і з цим жити.
Це як історія з дівчиною, яка пішла в монастир, про яку я недавно писала. Вона пішла від проблем, але проблеми як були, так і залишилися. Просто в монастирі ти живеш в закритому просторі і мало контактуєш з людьми.
У реальному ж житті проблеми сплять з тобою, виходять з тобою на прогулянку, їдуть з тобою на роботу і з роботи. Проблеми є у всіх. Немає проблем — значить, людина померла.