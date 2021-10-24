"Шанти" нам только снится. Почему йога и медитация не помогают убежать от проблем

Сегодня осознанность превратили во что-то рыночное, на чем можно зарабатывать деньги — медитации, випассана, ретриты, книги, фильмы про счастье и подкасты.

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В Великобритании программы по развитию осознанности рассматриваются на законодательном уровне. Медитируют все: офисные сотрудники, полицейские, домохозяйки, военные, заключенные тюрем, учителя, школьники, бизнесмены и кинозвезды.

Людям постоянно пытаются подсунуть тему о том, что медитация спасает от всех бед, приносит радость и любовь. В итоге, они оказываются не готовы к тому, что обнаруживают в своем подсознании.

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Но, глубокая медитация поднимает со дна психики подавленные эмоции, переживания и воспоминания. Профессиональные психотерапевты и адекватные психологи НЕ рекомендуют таким заниматься. Так как многие люди оказываются к этому не готовы.

Это реально сложная и долгая терапевтическая работа, которой нельзя заниматься без нахождения специалистов рядом.

[ + – ] Занятия йогой не помогают убежать ни от реальности ни от самих себя.

Допустим, все мое окружение, уже съездило на випассану хотя бы раз, на модные ретриты — хотя бы два. И что вы думаете? У них исчезли детские травмы или они обрели нирвану в жизни или в браке? Конечно, нет.

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Они развелись либо продолжают выносить мозги любимым людям. Либо вообще ушли в себя и оторвались от реальности. А близкие люди должны все это терпеть и с этим жить.

Это как история с девушкой, ушедшей в монастырь, о которой я недавно писала. Она ушла от проблем, но проблемы как были, так и остались. Просто в монастыре ты живешь в закрытом пространстве и мало контактируешь с людьми.

В реальной же жизни проблемы спят с тобой, выходят с тобой на прогулку, едут с тобой на работу и с работы. Проблемы есть у всех. Нет проблем — значит, человек умер.

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