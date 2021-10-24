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"Шанти" нам только снится. Почему йога и медитация не помогают убежать от проблем

Людям внушают, что медитация спасает от всех бед, приносит радость и любовь. В реальной же жизни проблемы спят с тобой, выходят с тобой на прогулку, едут с тобой на работу и с работы. Проблемы есть у всех. Нет проблем — значит, человек умер.

Полина Левицкая
Полина Левицкая
писатель, блогер
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Упражнения по дыхательной гимнастике
Сегодня осознанность превратили во что-то рыночное, на чем можно зарабатывать деньги — медитации, випассана, ретриты, книги, фильмы и подкасты про счастье.

Сегодня осознанность превратили во что-то рыночное, на чем можно зарабатывать деньги — медитации, випассана, ретриты, книги, фильмы про счастье и подкасты.

В Великобритании программы по развитию осознанности рассматриваются на законодательном уровне. Медитируют все: офисные сотрудники, полицейские, домохозяйки, военные, заключенные тюрем, учителя, школьники, бизнесмены и кинозвезды.

Людям постоянно пытаются подсунуть тему о том, что медитация спасает от всех бед, приносит радость и любовь. В итоге, они оказываются не готовы к тому, что обнаруживают в своем подсознании.

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Но, глубокая медитация поднимает со дна психики подавленные эмоции, переживания и воспоминания. Профессиональные психотерапевты и адекватные психологи НЕ рекомендуют таким заниматься. Так как многие люди оказываются к этому не готовы.

Это реально сложная и долгая терапевтическая работа, которой нельзя заниматься без нахождения специалистов рядом.

Занятия йогой не помогают убежать ни от реальности ни от самих себя.
Занятия йогой не помогают убежать ни от реальности ни от самих себя.

Допустим, все мое окружение, уже съездило на випассану хотя бы раз, на модные ретриты — хотя бы два. И что вы думаете? У них исчезли детские травмы или они обрели нирвану в жизни или в браке? Конечно, нет.

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Они развелись либо продолжают выносить мозги любимым людям. Либо вообще ушли в себя и оторвались от реальности. А близкие люди должны все это терпеть и с этим жить.

Это как история с девушкой, ушедшей в монастырь, о которой я недавно писала. Она ушла от проблем, но проблемы как были, так и остались. Просто в монастыре ты живешь в закрытом пространстве и мало контактируешь с людьми.

В реальной же жизни проблемы спят с тобой, выходят с тобой на прогулку, едут с тобой на работу и с работы. Проблемы есть у всех. Нет проблем — значит, человек умер.

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