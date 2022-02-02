Податок на домогосподарства. Навіщо українців злять антинародними законопроектами

Третьяківська галерея як кунсткамера законопроєктів.

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Нещодавно всіма улюблена депутатка Галина Миколаївна Третьякова зареєструвала чергову законодавчу маячню. Звучить фабула, в принципі, як класичні фрази з англійського часу "present simple", на зразок того, що сонечко світить, вода кипить при 100* Цельсія і т.д.

Але тепер це не якийсь наїзд на трудові права, не чергова пенсійна афера чи інша антисоціальна нісенітниця, тепер це законопроєкт "Про домогосподарства (домоекономіку)" № 6539.

У двох словах: домогосподарство за Третьяковою — це, брутально кажучи, сім'я, яка в разі отримання якоїсь допомоги від держави або надання якоїсь дрібної послуги буде зобов'язана ще й декларацію подавати.

Читаємо законопроєкт: "домогосподарство – особа чи сукупність осіб, які спільно проживають в одному житловому приміщенні або його частині, забезпечують себе всім необхідним для життєдіяльності, ведуть спільне господарство, повністю або частично об'єднують і витрачають кошти. Ці особи можуть перебувати в родинних стосунках або в стосунках свояцтва, не перебувати в будь-яких із цих стосунків, або перебувати і в тих, і в інших стосунках".

Далі йде специфікація різних форм домогосподарств.

Потім у нас іде визначення "соціального трансферту" (грубо кажучи — це будь-яка плюшка, яку ми й так маємо отримувати від держави, бо вона оплачена нашими податками): "соціальний трансферт — форма виплати передбачених законодавством соціальних гарантій (пільг): виплат страхових сум, закупівля соціальних послуг у вигляді товарів, послуг, активів або інших грошових чи натуральних виплат у тому числі і в безготівковій формі, що здійснюються або передаються з метою соціальної підтримки державними та некомерційними організаціями домогосподарствам на безоплатній основі, зокрема й переважно за рахунок громадських коштів" .

Далі дивимося ст.5 законопроєкту, яка каже нам: "Домогосподарство може здійснювати підприємницьку (економічну) діяльність визначену частиною третьою цієї статті без реєстрації фізичної особи-підприємця за умови:

подання річної податкової декларації домогосподарства;

ведення такої підприємницької (економічної) діяльності лише членами домогосподарства; річний дохід від економічної діяльності домогосподарства не перевищує суму 8 мільйонів гривень. Складання річної податкової декларації домогосподарства є добровільним, крім випадків ведення економічної діяльності, види якої визначені частиною третьою цієї статті, отримання соціального трансферту за виключенням пенсійних виплат і стипендій".

Тобто. БУДЬ-ЯКА виплата члену сім'ї, яка виходить за межі "пенсії та стипендії" веде до зобов'язання подавати річну декларацію. Тисяча за вакцинацію, напевно, теж увійде до "соціального трансферту"?

А також кожна сім'я буде зобов'язана подавати декларацію, якщо хтось із членів домогосподарства займається такими видами діяльності:

"перукарські та косметологічні послуги;

юридичні консультації;

послуги домашньої обслуги; догляд за хворими чи немічними особами; надання індивідуальних уроків (репетитора);

індивідуальне виховання дітей (гувернер);

послуги пов'язані з очищенням і прибиранням приміщень за індивідуальним замовленням;

ремонт взуття, одягу, побутових текстильних і трикотажних виробів, килимів і килимових виробів, шкіряних, галантерейних і дорожніх виробів, меблів, радіотелевізійної та іншої аудіо- та відеоапаратури, електропобутової техніки й інших побутових і офісних приладів, годинників, інших предметів особистого користування, вжитку та металовиробів;

технічне обслуговування та ремонт музичних інструментів; послуги з прання та прасування білизни й інших текстильних виробів;

роздрібна торгівля продовольчими та непродовольчими товарами з лотків і на ринках; послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом;

послуги з перевезення вантажу; діяльність у сфері ресторанного господарства;

інші види робіт, до яких залучаються члени цього домогосподарства, крім видів діяльності, що підлягають ліцензуванню та належать до незалежної професійної діяльності відповідно до закону."

Тобто будь-який дрібний підробіток, завдяки якому іноді виживають сім'ї, — це вже де-факто привід для подання податкової декларації.

А якщо ми подаємо декларацію, то треба описати в ній те, що передбачено у ч.2 ст. 8 законопроєкту: "Доходами домогосподарства є сукупність надходжень доходів усіх членів домогосподарства протягом звітного фінансового року з усіх можливих джерел як у грошовій, так і негрошовій формах".

Тобто показати потрібно буде ВСЕ, навіть продану на стихійному ринку грушу.

Я, звичайно, розумію, що депутатам не подобається, що їм треба декларувати все своє барахло — квартири, машини, злитки золота, жомові ями тощо, але ми тут до чого?

У пояснювальній записці глава, прости Господи, комітету соціальної політики каже: "У сучасних умовах сім'я (домогосподарство) несе значне податкове навантаження через зростаючу частку оплатних освітніх, соціальних і медичних послуг. Окремі фахівці вважають, що підтримка фінансового благополуччя сім'ї можлива при оподаткуванні загального доходу домогосподарства, а не окремо взятих платників податків".

Так, тільки окреме оподаткування кожного з нас — податок на доходи фізосіб, ПДВ, акциз тощо ніхто не скасовує.

Зрозуміло, що цю маячню ніхто не прийме (у монобільшості й так проблеми з прийняттям законів нині), але питання — навіщо подавати ТАКЕ? Щоб укотре позлити населення, яке шоковане підвищенням цін і дивиться на курс долара в обміннику в передчутті майбутнього Апокаліпсису?

Воістину, коли людство вже одумається, буде літати в космосі експедиції "Ентерпрайза" в Star Trek, нащадки відкриють музей божевільних антилюдських законопроєктів/законів, таку собі кунсткамеру, і назвуть її "Третьяківська галерея" за іменем однієї відомої депутатки.

Першоджерело.