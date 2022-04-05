Астані приготуватися. Чому РФ напала на Україну в 2022 і чому Казахстан — наступний

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Вибір часу для вторгнення в Україну не був випадковим.

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З одного боку, світ ослаблений пандемічною кризою.

Розрахунок — на мляву реакцію світової спільноти.

Плюс криза лідерства на колективному Заході: відхід Меркель і слабкість Шольца, смислові метання Макрона від чи не ліквідації НАТО до особливої європейської безпеки.

Джонсон, котрий йде. Байден — як політик, який утримує, але не наступає (до речі, зараз стала зрозумілою майже втеча американців з Афганістану — вони готувалися до війни в Європі).

Загалом такий плід у Москві вирішили брати.

Але була ще одна причина.

У 2021 році ВВП України вперше зріс до 200 млрд дол., перевершивши показник 2013-го.

Так, багато в чому кон'юнктурне зростання, засноване на ціновому факторі, глобальної інфляції.

Але є магія великих чисел.

Приріст у 3% на 100 млрд — 3 ярди, а на 200 — вже 6.

Така сама ситуація з витратами на оборону — Україна отримала можливість удвічі збільшити армійський бюджет.

З урахуванням зростання цін на сировину, наш ВВП цілком міг "роздутися" найближчими роками до 300 млрд доларів.

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Економіка війни: курс, ВВП та фінанси. Підсумки місяця з початку військової агресії

У концепції зростання у форматі "великого поштовху" найбільша увага приділяється якраз нарощуванню показника валового накопичення основного капіталу та посиленню "м'язової маси" держави у вигляді ВВП.

На цьому показнику ґрунтується парадокс, чому багато країн, що розвиваються, не дивлячись на високі темпи зростання (5%+) ніколи не наздоженуть за рівнем життя розвинені, чия динаміка значно менша (1-2%).

Уся річ в основі нарощування ВВП. Одна річ, 5% на 100 млрд, та інша — 2% на трлн.

Завдяки сировинному фарту Україна зуміла зробити стрибок у розвитку, використовуючи світову інфляцію як катапульту зростання.

Так, у нас так і не застосували адекватної моделі розвитку, але найближчим часом досягнення валового продукту в 300 млрд й оборонного бюджету в 15 млрд стало реальним.

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Нафта, газ, уран і влада. Що ділили в Казахстані

Нині все у минулому. Війна обвалить наш ВВП до 100 млрд, тобто до рівня 2014-2015 років…

Розвиток восьми років знищено.

Тобто спрацювала заздрість та небажання дати нам показати постмайданне зростання.

Схожа історія буде і з Білоруссю, якщо там зможуть розвиватися швидше за росіян.

І я порадив би казахським колегам бути напоготові: зараз для Казахстану відкривається унікальна кон'юнктурна смуга сировинного зростання протягом найближчих трьох років.

Плюс позитивна демографія.

Якщо провести деолігархізацію і стимулювати за рахунок нафтодоларів внутрішнє виробництво й МСБ, Казахстану цілком під силу обігнати РФ, причому з величезною форою.

Але РФ не вибачить гріха розвитку.

З тієї ж причини ніхто не хоче йти з нею до митного союзу та загального простору: Росія не дозволяє нікому відриватися у розвитку, для чого активно консервує слабкість своїх союзників із метою власного піднесення.

Те, що прийшло в Казахстані на початку року — аж ніяк не випадково.

Так, в РФ превентивно ставили під контроль казахів, готуючись напасти на Україну.

Казахстану потрібно об'єднати зусилля в межах нового тюркського союзу, інтегруючись з Узбекистаном, Туркменістаном, Киргизстаном, Азербайджаном і Туреччиною (Таджикистан відходить у зону впливу Афганістану).

Тюркський союз — єдиний із глобальних гравців на цьому відрізку історичного часу може кинути виклик РФ.

Тюркський союз стає стратегічним союзником для України, оскільки саме він виходить у незахищене черевце РФ від Уралу до Новосибірська.

[ + – ] Тюркський союз стає стратегічним союзником для України, оскільки саме він виходить у незахищене черевце РФ від Уралу до Новосибірська. Фото: Вiкiпедiя

До речі, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан і Туреччина вже підтримали нашу країну.

Але сам Казахстан ще на геополітичному роздоріжжі: Китай, РФ, ісламський чинник з Афганістану.

Але лише з півночі казахам загрожує заздрість і Каїнова війна, як і проти України.

Так, у Казахстані мусульмани, але суть біблійної алюзії їм добре зрозуміла.

"Господь прихильно подивився на Авеля та його жертвопринесення, а на Каїна та його жертвопринесення не подивився.

Каїн сильно розгнівався, і погляд його зник.

Тоді сказав Господь Каїну: "Чому ти так сильно розгнівався? Чому поник твій погляд?"

Якщо твої наміри добрі, хіба не підіймаєш ти голову? А якщо недобрі, гріх причаївся біля порога. Опанувати тобі він хоче, але ти можеш панувати над ним".

Каїн сказав братові своєму Авелю: "Вийдемо в поле".

І як вони вийшли в поле, накинувся Каїн на Авеля, брата свого, і вбив його.

"Де ж Авель, твій брат?" — спитав Господь Каїна.

"Не знаю, — відповів той, — хіба я сторож моєму братові?"

І сказав Господь: Що ти зробив?! Я чую, як кров брата твого кричить до Мене від землі!

І тепер ти проклятий: відкинуто землею, що поглинула кров брата твого, твоєю рукою пролиту.

Після цього земля вже не стане приносити багатих урожаїв, хоч би скільки ти обробляв її; будеш вигнанцем ти і мандрівником".

Джерело.

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