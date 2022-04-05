Астане приготовиться. Почему РФ напала на Украину в 2022 и почему Казахстан — следующий
"Если провести деолигархизацию и стимулировать за счет нефтедолларов внутреннеее производство и МСБ, Казахстану вполне по силам обогнать РФ, причем с огромной форой. Но РФ не простит греха развития". Мнение.
Мы . Мы из Украины
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Выбор времени для вторжения в Украину не был случайным.
С одной стороны, мир ослаблен пандемическим кризисом.
Расчет — на вялую реакцию мирового сообщества.
Плюс кризис лидерства на коллективном Западе: уход Меркель и слабость Шольца, смысловые метания Макрона от чуть ли не ликвидации НАТО до особой европейской системы безопасности.
Уходящий Джонсон. Байден — как политик удерживающий, но не наступающий (кстати, сейчас стало понятно почти бегство американцев из Афганистана — они готовились к войне в Европе).
В общем, такой плод в Москве решили брать.
Но была еще одна причина.
В 2021-м году ВВП Украины впервые вырос до 200 млрд. дол., превзойдя показатель 2013-го.
Да, во многом коньюнктурный рост, основанный на ценовом факторе, глобальной инфляции.
Но есть магия больших чисел.
Прирост в 3% на 100 млрд. — 3 ярда, а на 200 — уже 6.
Такая же ситуация с затратами на оборону — Украина получила возможность вдвое увеличить армейский бюджет.
С учетом роста цен на сырье, наш ВВП вполне мог "раздуться" в ближайшие годы до 300 млрд.Важно
В коцепции роста в формате "большого толчка" наибольшее внимание уделяется как раз наращиванию показателя валового накопления основного капитала и усилению "мышечной массы" государства в виде ВВП.
На данном показателе основывается парадокс, почему многие развивающиеся страны, несмотря на высокие темпы роста (5%+), никогда не догонят по уровню жизни развитые, чья динамика куда меньше (1-2%).
Все дело в базе наращивания ВВП. Одно дело — 5% на 100 млрд, и другое — 2% на трлн.
Благодаря сырьвому фарту, Украина сумела сделать скачок в развитии, используя мировую инфляцию как катапульту роста.
Да, у нас так и не применили адекватную модель развития, но в ближайшее время достижение валового продукта в 300 млрд и оборонного бюджета в 15 млрд стало реальным.Важно
Сейчас все в прошлом. Война обвалит наш ВВП до 100 млрд, то есть до уровня 2014-2015…
Развитие восьми лет уничтожено.
То есть, сработала зависть и нежелание дать нам показать постмайданный рост.
Похожая история будет и с Беларусью, если там смогут развиваться быстрее россиян.
И я бы посоветовал казахским коллегам быть начеку: сейчас для Казахстана открывается уникальная коньюнктурная полоса сырьевого роста в течение ближайших трех лет.
Плюс позитивная демография.
Если провести деолигархизацию и стимулировать за счет нефтедолларов внутреннеее производство и МСБ (малый и средний бизнес — Ред.), Казахстану вполне по силам обогнать РФ, причем с огромной форой.
Но РФ не простит греха развития.
По той же причине никто не хочет идти с ней в таможенный союз и общее пространство: Россия не позволяет никому отрываться в развитии, для чего активно консервирует слабость своих союзников с целью собственного возвышения.
То, что призошло в Казахстане в начале года — отнюдь не случайно.
Таким образом в РФ превентивно ставили под контроль казахов, готовясь напасть на Украину.
Казахстану нужно обьединить усилия в рамках нового тюркского союза, интегрируясь с Узбекистаном, Туркменистаном, Киргизстаном, Азербайджаном и Турцией (Таджикистан отходит в зону влияния Афганистана).
Тюркский союз — единственный из глобальных игроков на данном отрезке исторического времени может бросить вызов РФ.
Тюркский союз становится стратегическим союзником для Украины, так как именно он выходит в незащищенное подбрюшье РФ от Урала до Новосибирска.
Кстати, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан и Турция уже поддержали нашу страну.
Но сам Казахстан еще на геополитическом распутье: Китай, РФ, исламский фактор из Афганистана.
Но только с севера казахам угрожает зависть и Каинова война, как и против Украины.
Да, в Казахстане мусульмане, но суть библейской аллюзии им хорошо понятна.
"Господь благосклонно посмотрел на Авеля и его жертвоприношение, а на Каина и его жертвоприношение не посмотрел.
Каин сильно разгневался, и взор его поник.
Тогда сказал Господь Каину: "Отчего ты так сильно разгневался? Отчего поник взор твой?
Если намерения твои добры, разве не поднимаешь ты голову? А если недобры, грех притаился у порога. Овладеть тобой он хочет, но ты можешь господствовать над ним".
Каин сказал брату своему Авелю: "Выйдем в поле".
И как только они вышли в поле, набросился Каин на Авеля, брата своего, и убил его.
"Где же Авель, брат твой?" — спросил Господь Каина.
"Не знаю, — ответил тот, — разве я сторож моему брату?"
И сказал Господь: "Что ты сделал?! Я слышу, как кровь брата твоего вопиет ко Мне от земли!
И ныне ты проклят: отвергнут землей, что поглотила кровь брата твоего, твоей рукою пролитую.
После этого земля уже не станет приносить богатых урожаев, сколько бы ты ни возделывал ее; будешь изгнанником ты и скитальцем".Важно