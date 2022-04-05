Астане приготовиться. Почему РФ напала на Украину в 2022 и почему Казахстан — следующий

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Выбор времени для вторжения в Украину не был случайным.

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С одной стороны, мир ослаблен пандемическим кризисом.

Расчет — на вялую реакцию мирового сообщества.

Плюс кризис лидерства на коллективном Западе: уход Меркель и слабость Шольца, смысловые метания Макрона от чуть ли не ликвидации НАТО до особой европейской системы безопасности.

Уходящий Джонсон. Байден — как политик удерживающий, но не наступающий (кстати, сейчас стало понятно почти бегство американцев из Афганистана — они готовились к войне в Европе).

В общем, такой плод в Москве решили брать.

Но была еще одна причина.

В 2021-м году ВВП Украины впервые вырос до 200 млрд. дол., превзойдя показатель 2013-го.

Да, во многом коньюнктурный рост, основанный на ценовом факторе, глобальной инфляции.

Но есть магия больших чисел.

Прирост в 3% на 100 млрд. — 3 ярда, а на 200 — уже 6.

Такая же ситуация с затратами на оборону — Украина получила возможность вдвое увеличить армейский бюджет.

С учетом роста цен на сырье, наш ВВП вполне мог "раздуться" в ближайшие годы до 300 млрд.

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Экономика войны: курс, ВВП и финансы. Итоги месяца с начала военной агрессии

В коцепции роста в формате "большого толчка" наибольшее внимание уделяется как раз наращиванию показателя валового накопления основного капитала и усилению "мышечной массы" государства в виде ВВП.

На данном показателе основывается парадокс, почему многие развивающиеся страны, несмотря на высокие темпы роста (5%+), никогда не догонят по уровню жизни развитые, чья динамика куда меньше (1-2%).

Все дело в базе наращивания ВВП. Одно дело — 5% на 100 млрд, и другое — 2% на трлн.

Благодаря сырьвому фарту, Украина сумела сделать скачок в развитии, используя мировую инфляцию как катапульту роста.

Да, у нас так и не применили адекватную модель развития, но в ближайшее время достижение валового продукта в 300 млрд и оборонного бюджета в 15 млрд стало реальным.

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Нефть, газ, уран и власть. Что делили в Казахстане

Сейчас все в прошлом. Война обвалит наш ВВП до 100 млрд, то есть до уровня 2014-2015…

Развитие восьми лет уничтожено.

То есть, сработала зависть и нежелание дать нам показать постмайданный рост.

Похожая история будет и с Беларусью, если там смогут развиваться быстрее россиян.

И я бы посоветовал казахским коллегам быть начеку: сейчас для Казахстана открывается уникальная коньюнктурная полоса сырьевого роста в течение ближайших трех лет.

Плюс позитивная демография.

Если провести деолигархизацию и стимулировать за счет нефтедолларов внутреннеее производство и МСБ (малый и средний бизнес — Ред.), Казахстану вполне по силам обогнать РФ, причем с огромной форой.

Но РФ не простит греха развития.

По той же причине никто не хочет идти с ней в таможенный союз и общее пространство: Россия не позволяет никому отрываться в развитии, для чего активно консервирует слабость своих союзников с целью собственного возвышения.

То, что призошло в Казахстане в начале года — отнюдь не случайно.

Таким образом в РФ превентивно ставили под контроль казахов, готовясь напасть на Украину.

Казахстану нужно обьединить усилия в рамках нового тюркского союза, интегрируясь с Узбекистаном, Туркменистаном, Киргизстаном, Азербайджаном и Турцией (Таджикистан отходит в зону влияния Афганистана).

Тюркский союз — единственный из глобальных игроков на данном отрезке исторического времени может бросить вызов РФ.

Тюркский союз становится стратегическим союзником для Украины, так как именно он выходит в незащищенное подбрюшье РФ от Урала до Новосибирска.

[ + – ] Тюркский союз становится стратегическим союзником для Украины, так как именно он выходит в незащищенное подбрюшье РФ от Урала до Новосибирска. Фото: Википедия

Кстати, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан и Турция уже поддержали нашу страну.

Но сам Казахстан еще на геополитическом распутье: Китай, РФ, исламский фактор из Афганистана.

Но только с севера казахам угрожает зависть и Каинова война, как и против Украины.

Да, в Казахстане мусульмане, но суть библейской аллюзии им хорошо понятна.

"Господь благосклонно посмотрел на Авеля и его жертвоприношение, а на Каина и его жертвоприношение не посмотрел.

Каин сильно разгневался, и взор его поник.

Тогда сказал Господь Каину: "Отчего ты так сильно разгневался? Отчего поник взор твой?

Если намерения твои добры, разве не поднимаешь ты голову? А если недобры, грех притаился у порога. Овладеть тобой он хочет, но ты можешь господствовать над ним".

Каин сказал брату своему Авелю: "Выйдем в поле".

И как только они вышли в поле, набросился Каин на Авеля, брата своего, и убил его.

"Где же Авель, брат твой?" — спросил Господь Каина.

"Не знаю, — ответил тот, — разве я сторож моему брату?"

И сказал Господь: "Что ты сделал?! Я слышу, как кровь брата твоего вопиет ко Мне от земли!

И ныне ты проклят: отвергнут землей, что поглотила кровь брата твоего, твоей рукою пролитую.

После этого земля уже не станет приносить богатых урожаев, сколько бы ты ни возделывал ее; будешь изгнанником ты и скитальцем".

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