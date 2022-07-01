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Це рецесія. Що буде з євро та доларом і коли почнеться світова фінансова криза

"Інфляція в зоні євро в червні досягла 8,6% — це новий рекорд. Не треба бути пророком, щоб уявити, що буде далі: агресивне підвищення відсоткових ставок, а слідом за цим чергове круте піке на європейських фондових ринках". Думка.

Роман Комиза
Роман Комиза
Співзасновник Center for Economic Integration and Sustainable Development, журнасліст
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долар, банкнота, гроші
Ціна долара та євро практично зрівнялася

Європа з разючою точністю повторює американський сценарій, а дві найбільші економіки (США та ЄС) все більше перетворюються на "макроекономічних сіамських близнюків", що саме собою не так уже й погано, якби тільки не розганяти по спільному тілу ті самі економічні бацили.

До речі, на тлі цих процесів співвідношення долара до євро в останні кілька місяців неухильно прагне "одиниці", що, на мій погляд, є правильним. У перспективі курс 1:1 (при незначних поточних відхиленнях) на цьому етапі був би найбільш адекватним та ефективним в умовах нового часу, який я назвав би "перехідними періодом" на вході в глобальну рецесію.

Питання про рецесію вже не стоїть. Інтрига полягає тільки в тому, яким буде цей вхід: глибоким і затяжним чи пройдемо швидко та дотично.

Ключовий фактор у цьому — ціни на нафту. Нафта і слідом за нею ціни на всі вуглеводні й інші похідні продукти енергетики є основним компонентом подальшого зростання інфляції долара та євро.

Якщо спільними зусиллями Америки та союзників вдасться утримати нафту в межах $100 за барель (+/-10-20%), рецесію, швидше за все, пройдемо дотично. Якщо піде вище і надовго — все може бути дуже сумно та мало передбачувано.

Ласкаво просимо до рецесії.

Джерело.

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