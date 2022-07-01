Это рецессия. Что будет с евро и долларом и когда начнется мировой финансовый кризис

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Европа с поразительной точностью повторяет американский сценарий, а две крупнейшие экономики (США и ЕС) все больше превращаются в "макроэкономические сиамские близнецы", что само по себе не так уж и плохо, если бы только не разгонять по общему телу одни и те же экономические бациллы.

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Кстати, на фоне этих процессов соотношение доллара к евро в последние несколько месяцев неуклонно стремится к "единице", что, на мой взгляд, является правильным. В перспективе курс 1:1 (при незначительных текущих отклонениях) на данном этапе был бы наиболее адекватным и эффективным в условиях нового времени, которое я бы назвал "переходными периодом" на входе в глобальную рецессию.

Вопрос о рецессии уже не стоит. Интрига заключается только в том, каким будет этот вход: глубоким и затяжным или пройдем быстро и по касательной.

Ключевой фактор в этом — цены на нефть. Нефть и следом за ней цены на все углеводороды и прочие производные продукты энергетики является основным компонентом дальнейшего роста инфляции доллара и евро.

Если совместными усилиями Америки и союзников удастся удержать нефть в границах $100 за баррель (+/-10-20%), рецессию, скорее всего, пройдем по касательной. Если уйдет выше и надолго — все может быть очень печально и мало предсказуемо.

Добро пожаловать в рецессию.

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