Він просто не міг виїхати. Чому Олексій Вадатурський не втік за кордон

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Агрохолдинги взагалі ніхто не любить. Такий це вже статус. Скільки дитячих майданчиків не побудуй, скільки робочих місць не створи, скільки грошей у PR не вкидай — усе одно ти барига, який віджав народне добро, злий магнат, що наживається на землі-матінці.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Більш непопулярні в суспільній свідомості лише зернотрейдери, але цих ненавидять строго в сезон, а холдинги цілий рік.

При цьому холдинги — це не лише про гроші, яхти й натужне КСВ. Це ще й про тягар відповідальності, посильний одиницям.

Тому відповідь на запитання з ранкових приватних повідомлень "чому він не поїхав?" мені дуже зрозумілий. Поганий тон штовхати колективних айтішників, але коли твій бізнес у хмарі — ти вільний.

Коли в тебе 100 тис. гектарів по всіх областях, люди, елеватори, врожаю не скажеш "стоп" — ти сидиш у країні та всім цим добром керуєш. Сидиш на загальних умовах, під ракетами.

І в серпні 2022-го у тебе замість планової Лазурки й топсайдерів — гі*нодави, тачка страшніша та Полтавська область. Іноді, як пощастить, Гайсин. І місце в рейтингу "Форбс" тобі нічим не допомагає, навпаки — одна нудьга, бо в очах депутатів, які підвищили собі зарплату, ти в будь-якому разі донор бюджету.

І залишатися за таких обставин в Україні — це взагалі не поодинокий вибір. Навпаки. Подивіться більшість хлопців із топ-20 агрохолдингів — дуже здивуєтеся геолокації.

З одним із таких говорила:

— Ось що означає фізичні активи, якір. Такий у вас виходить патріотизм мимоволі, — сказала я і, думаю, тут же подумки сходила нах*й, хоча зовні співрозмовник і бровою не повів.

— Нехай так.

Є величезна різниця між людьми з грошима та підприємцями. Після підприємців залишаються зміни в країні. Після людей із грошима залишаться лише гроші.

Джерело

Важливо

Розпад Росії. Кому дістанеться її нафта й газ

Важливо