Паливо скінчилося, або Чому Росія — це фейкова імперія

"Багато сучасників вже цілком справедливо називають Росію недоімперією. Щоправда, швидше, відчуваючи це інтуїтивно, а не намагаючись пояснити. Спробую їм допомогти". Думка.

Трьохсотлітній геополітична бульбашка, що закономірно лопнув трохи більше 100 років тому, а потім, стараннями більшовиків, залатаний і натягнутий на значну частину Євразії, подарував "російській імперії" в її комуністичній і пострадянській реінкарнації ще близько 100 років, але не зміг врятувати бульбашку від її феєричного за своїм масштабом фіналу.

Це неминуче поставить перед істориками не такого далекого майбутнього одне просте запитання: що це було? Чи був хлопчик, тобто — чи була це взагалі імперія? До речі, багато сучасників вже цілком справедливо називають Росію недоімперією. Щоправда, швидше відчуваючи це інтуїтивно, а не намагаючись пояснити. Спробую допомогти їм.

Світова історія знає багато прикладів того, як одні імперії змінювалися іншими, а також різні імперії в один і той же час співіснували одна з одною. З погляду внутрішньої логіки, всі імперії влаштовані приблизно однаково: центр експлуатує периферію, встановлює правила і контролює внутрішній обмін. Але з погляду логіки зовнішньої взаємодії їх можна розділити на СПРАВЖНІ ІМПЕРІЇ — і ті, які тільки виглядають як "імперії", наслідуючи їх у формі, але абсолютно не відповідаючи їм по суті, як і будь-яка інша підробка, тобто ІМПЕРІЇ ФЕЙКОВІ.

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У справжніх імперіях периферія насамперед використовується для отримання сировини та дешевої робочої сили. У центрі все це перетворюється на кінцевий продукт, де він, як правило, приростає у вартості, піддаючись якісному переділу, заснованому на більш досконалому технологічному розвитку, і лише потім, перетворившись на товар з вищою додатковою вартістю, бере участь у глобальному обміні.

На відміну від перших, фейкові імперії, а точніше їх центри, фактично виступають у ролі посередника між своїми ж околицями та епіцентрами світової економіки. Таким чином, вони лише викачують з периферії трудові ресурси та сировину для того, щоб зрештою, не виробляючи, власне, жодного продукту (або виробляючи продукт з низькою додатковою вартістю), вивести на експорт досить вузький сегмент проміжних товарів, затребуваних на світовому ринку лише тому, що попит на ці товари забезпечений потребами справжніх імперій, які і виробляють кінцевий продукт.

[ + – ] Багато сучасників вже цілком справедливо називають Росію недоімперією Фото: Getty Images

У цьому полягає принципова різниця між імперіями різних типів.

Коли кажуть, що будь-які імперії щодо багатьох речей діють як руйнівник, це правда. Але справжні імперії, руйнуючи, ще й творять, створюючи новий продукт, генеруючи, а не просто ретранслюючи нові цінності.

Фейкові імперії не створюють нічого! Вони існують і розвиваються виключно як паразит, який експропріює ресурси та поглинає народи, залишаючи після себе лише спустошення.

Після подій, запущених у лютому 2022 року, сповзання російської бульбашки з цієї значної частини Євразії практично невідворотне, нові розриви неминучі, а подальше латання неможливе. З однієї простої причини: імперське паливо скінчилося — ідеологічно латати більше нічим!

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