Топливо кончилось, или Почему Россия — это фейковая империя

"Многие современники уже совершенно справедливо называют Россию недоимперией. Правда, скорее, чувствуя это интуитивно, а не пытаясь объяснить. Попробую им помочь". Мнение.

Трехсотлетний геополитический пузырь, закономерно лопнувший чуть более 100 лет назад, а затем, стараниями большевиков, залатанный и натянутый на значительную часть Евразии, подарил "российской империи" в ее коммунистической и постсоветской реинкарнации еще около 100 лет, но не смог спасти пузырь от его окончательного и феерического по своему масштабу финала.

Это неизбежно поставит перед историками не столь далекого будущего один простой вопрос: а что это было? Был ли мальчик, то есть — была ли это вообще империя? К слову, многие современники уже совершенно справедливо называют Россию недоимперией. Правда, скорее, чувствуя это интуитивно, а не пытаясь объяснить. Попробую им помочь.

Мировая история знает много примеров того, как одни империи сменялись другими, а также как разные империи в одно и то же время сосуществовали друг с другом. С точки зрения внутренней логики все империи устроены примерно одинаково: центр эксплуатирует периферию, устанавливает правила и контролирует внутренний обмен. Но с точки зрения логики внешнего взаимодействия их можно разделить на ПОДЛИННЫЕ ИМПЕРИИ — и те, которые только выглядят как "империи", подражая им в форме, но абсолютно не соответствуя им по сути, как и всякая другая подделка, т.е., ИМПЕРИИ ФЕЙКОВЫЕ.

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В подлинных империях периферия, прежде всего, используется для получения сырья и дешевой рабочей силы. В центре все это преобразуется в конечный продукт, где он, как правило, прирастает в стоимости, подвергаясь качественному переделу, основанному на более совершенном технологическом развитии, и лишь затем, превратившись в товар с более высокой прибавочной стоимостью, участвует в глобальном обмене.

В отличие от первых, фейковые империи, а точнее — их центры, фактически выступают в роли посредника между своими же окраинами и эпицентрами мировой экономики. Таким образом, они лишь выкачивают из периферии трудовые ресурсы и сырье с тем, чтобы в конечном счете, не производя, собственно, никакого продукта (либо производя продукт с низкой прибавочной стоимостью), вывести на экспорт довольно узкий сегмент промежуточных товаров, востребованных на мировом рынке лишь потому, что спрос на эти товары обеспечен потребностями империй подлинных, которые и производят конечный продукт.

[ + – ] Многие современники уже совершенно справедливо называют Россию недоимперией Фото: Getty Images

В этом и состоит принципиальная разница между империями разных типов.

Когда говорят, что любые империи в отношении многих вещей действуют как разрушитель, то это правда. Но подлинные империи, разрушая, также и созидают, создавая новый продукт, генерируя, а не просто ретранслируя новые ценности.

Фейковые империи не создают ничего! Они существуют и развиваются исключительно как паразит, который экспроприирует ресурсы и поглощает народы, оставляя после себя лишь опустошение…

После событий, запущенных в феврале 2022 года, сползание российского пузыря с этой значительной части Евразии практически неотвратимо, новые разрывы неизбежны, а дальнейшее латание невозможно. По одной простой причине: имперское топливо кончилось — латать идеологически больше нечем!

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