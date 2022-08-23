Чи влаштує Росія ракетний Армагеддон у Києві до Дня Незалежності. Три мотиви Путіна

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Останні кілька тижнів у ЗМІ та соцмережах чи не головне питання — чи вдарить Путін по Києву 24 серпня. Ажіотаж підігрівається рішенням влади України перевести працівників урядового кварталу в режим онлайн цього тижня, а також скоротити час роботи метрополітену. Цілком логічне рішення, виходячи з логіки краще перестрахуватися, ніж потім шкодувати, а також враховуючи фанатичну любов Путіна до різних дат. Нагадаю, що в 2014-му регулярні війська РФ зайшли в Україну саме напередодні 24 серпня, щоб влаштувати іловайський котел.

Але я таки схиляюся до висновку про те, що ракетного Армагеддону з ударами по центрах ухвалення рішень, до яких закликає вся пропагандистська обслуга Кремля, зараз (особливо після вбивства дочки Дугіна), не буде.

Розглянемо основні мотиви та їх доцільність:

Мотив перший: акт залякування

Та за пів року в Кремлі вже мали зрозуміти, що кожна нова ракета, яка прилетіла в Україну, кожна нова безневинна жертва, чи то жінка, старий, дитина чи просто випадковий перехожий, має абсолютно протилежний ефект. Навпаки, українці гуртуються ще сильніше та ще більше починають ненавидіти особисто Путіна та росіян загалом.

Мотив другий: вбити Зеленського

Зрозуміло, що він цього дня не сидітиме у своєму кабінеті та чекатиме "прильоту". Витратити десятки мільйонів доларів на ракетний залп, більшість з яких зіб'є ППО? А якщо навіть ті, що залишилися, долетять й уразять цілі? До чого це призведе? До нових безневинних жертв серед мирного населення. І, не дай Боже, загибелі іноземних дипломатів.

Поряд із будівлею ВР, наприклад, знаходиться посольство Китаю. Ви уявляєте рівень скандалу та наслідків для росіян та особисто для Путіна? Враховуючи рукожопість і "точність високоточної зброї", ризики дуже великі.

Я вже не кажу про те, що це буде сприйнято Заходом як черговий терористичний акт і сприятиме введенню нових санкцій. А хіба для цього Ердоган приїжджав на зустріч із Зеленським із пропозиціями про переговори з Путіним?

Мотив третій: новий наступ на Київ

Ну це потрібно бути повним ідіотом, щоб прив'язати його до такої дати. Війна все більше має ознак переходу в затяжну стадію з перспективою продовження бойових дій у наступному році.

Так, спроби наступу росіян на півдні та зміни балансу сил напевно будуть до настання холодів. Але щонайменше з 9 травня (якщо не раніше) — сакральної для путінського режиму дати, Кремль відійшов від прив'язки досягнення якихось серйозних успіхів до конкретного "червоного дня календаря".

Щось, звичайно, можуть запустити, аби спробувати зіпсувати свято. Але навряд чи буде масований обстріл Києва, про який пишуть усі, кому не ліньки. І, тим паче, не новий наступ на Київ. Якщо він і буде, то точно пізніше. Поки що вони до цього не готові. І Лукашенко все ще брикається, усвідомлюючи наслідки особисто для себе.

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