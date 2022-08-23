Устроит ли Россия ракетный Армагеддон в Киеве ко Дню независимости. Три мотива Путина

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Последние несколько недель в СМИ и соцсетях едва ли не главный вопрос — ударит ли Путин по Киеву 24 августа. Ажиотаж подогревается решением властей Украины перевести работников правительственного квартала в режим онлайн на этой неделе, а также сократить время работы метрополитена. Вполне логичное решение, исходя из логики лучше перебдеть, чем недобдеть, а также учитывая фанатичную любовь Путина к разным датам. Напомню, что в 2014-м регулярные войска РФ зашли в Украину именно накануне 24 августа, чтобы устроить иловайский котел.

Но я все-таки склоняюсь к выводу о том, что ракетного Армагеддона с ударами по центрам принятия решений, к которым призывает вся пропагандистская обслуга Кремля, сейчас (особенно после убийства дочери Дугина), не будет.

Рассмотрим основные мотивы и их целесообразность:

Мотив первый: акт устрашения

Да за полгода в Кремле уже должны были понять, что каждая новая ракета, прилетевшая в Украину, каждая новая невинная жертва, будь-то женщина, старик, ребенок или просто случайный прохожий, имеет абсолютно противоположный эффект. Наоборот, украинцы сплачиваются еще сильнее и еще больше начинают ненавидеть лично Путина и русских в целом.

Мотив второй: убить Зеленского

Понятно, что он не будет в этот день сидеть в своем кабинете и ждать "прилета". Потратить десятки миллионы долларов на ракетный залп, большинство из которых собьет ПВО? А если даже оставшиеся долетят и поразят цели? К чему это приведет? К новым невинных жертвам среди мирного населения. И, не дай Бог, гибели иностранных дипломатов.

Рядом со зданием ВР, к примеру, находится посольство Китая. Вы представляете уровень скандала и последствий для россиян и лично для Путина? Учитывая рукожопость и "точность высокоточного оружия", риски очень велики.

Я уже не говорю о том, что это будет воспринято Западом, как очередной террористический акт, и поспособствует введению новых санкций. А разве для этого Эрдоган приезжал на встречу с Зеленским с предложениями о переговорах с Путиным?

Мотив третий: новое наступление на Киев

Ну, это нужно быть полным идиотом, чтобы привязать его к такой дате. Война все больше имеет признаков перехода в затяжную стадию с перспективой продолжения боевых действий в следующем году.

Да, попытки наступления россиян на юге и изменения баланса сил наверняка будут до наступления холодов. Но минимум с 9 мая (если не раньше) — сакральной для путинского режима даты, Кремль отошел от привязки достижения каких-либо серьезных успехов к конкретному "красному дню календаря".

Что-то, конечно, могут запустить, чтобы попытаться испортить нам праздник. Но уж вряд ли будет массированный обстрел Киева, о котором пишут все, кому не лень. И тем более не новое наступление на Киев. Если оно и будет, то точно позже. Пока они к этому не готовы. И Лукашенко все еще брыкается, осознавая последствия лично для себя.

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