Рада Безпеки ООН. Як вигнати звідти Росію

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Офіційний представник США зробив заяву про необхідність реформування Радбезу ООН і ООН взагалі. Звернімо увагу на деякі першочергові кроки в цьому напрямі, про необхідність яких ми говоримо з березня цього року.

Ідеться про необхідність виключення Росії з голосувань у Раді безпеки ООН щодо питань, пов'язаних із Україною. Відповідно до статті 27 Статуту ООН як "задіяної в конфлікті сторони" (термін Статуту).

Це — для початку. А основне завдання — виключення Росії з постійних членів РБ ООН і ООН взагалі.

Справа в тому, що вже кілька десятиліть Росія не лише незаконно є членом ООН, а й без правових підстав входить у склад Ради Безпеки ООН як постійний член. До того ж РФ не є правонаступницею СРСР ООН.

Крім того, Росія цілеспрямовано порушує як цілі ООН, так і Статут ООН загалом, що є основою її виключення. Останній у часі приклад — відмова Росії виконувати рішення Міжнародного суду ООН щодо необхідності припинення агресії в Україні. Нагадаємо, Статут Міжнародного суду ООН є складовою Статуту ООН.

Настав час застосувати механізм виключення держави-агресора, держави-терориста, РФ за голосуваннями в Раді Безпеки ООН щодо питань, пов'язаних із Україною, згідно зі статтею 27 Статуту ООН, як "задіяної в конфлікті сторони".

Якщо ООН не хоче повтору історії Ліги Націй (яка, нагадаємо, припинила своє існування через фактичну недієздатність протистояти агресивній політиці "славного" предка РФ — СРСР), їй необхідно негайно ухвалити рішення щодо виключення Росії зі складу Ради Безпеки ООН як постійного члена й ООН загалом.

Зазначимо, що виключення постійного члена Ради Безпеки ООН і взагалі з членів ООН вже було в історії ООН. Це сталося 1971 року, коли місце Китайської Республіки (Тайваню) зайняла КНР.

Тоді рішення ухвалила Генеральна асамблея ООН. При цьому, на нашу думку, повинне мати місце не "анулювання" включення Росії до ООН і Ради Безпеки ООН, а саме виключення. Інакше під питання можна буде поставити більшість рішень ООН і Ради Безпеки ООН, у яких брала участь РФ. А це неприпустимо через пов'язані з цим ризики для міжнародних відносин.

Росія ж "для підтримки міжнародних контактів" може залишитися в ООН як постійний спостерігач або держава-спостерігач, які не є членами ООН.

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