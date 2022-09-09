Совет безопасности ООН. Как выгнать оттуда Россию

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Официальным представителем США сделано заявление о необходимости реформирования Совбеза ООН и ООН вообще. Позволим обратить внимание на некоторые первоочередные шаги в этом направлении, о необходимости которых мы говорим с марта этого года.

Речь идет о необходимости исключения России из голосований в Совбезе ООН по вопросам, связанным с Украиной. В соответствии со статьей 27 Устава ООН, как "задействованной в конфликте стороны" (термин Устава).

Это – для начала. А основная задача — исключение России из постоянных членов СБ ООН и из ООН вообще.

Дело в том, что уже несколько десятилетий Россия не только незаконно является членом ООН, но и без правовых оснований входит в состав Совета Безопасности ООН в качестве постоянного члена. При этом РФ не является правопреемницей СССР в ООН.

Кроме того, Россия целенаправленно нарушает как цели ООН, так и Устав ООН в целом, что является основанием для ее исключения. Последний по времени пример — отказ России выполнять решения Международного суда ООН относительно необходимости прекращения агрессии в Украине. Напомним, Устав Международного суда ООН является составной частью Устава ООН.

Пора применить механизм исключения государства-агрессора, государства-террориста, РФ, по голосованиям в Совете Безопасности ООН по вопросам, связанным с Украиной, согласно статье 27 Устава ООН, как "задействованной в конфликте стороны".

Если ООН не хочет повтора истории Лиги Наций (которая, напомним, прекратила свое существование из-за фактической недееспособности противостоять агрессивной политике "славного" предка РФ — СССР), ей необходимо безотлагательно принять решение по исключению России из состава Совета Безопасности ООН как постоянного члена и ООН вообще.

Отметим, что исключение постоянного члена Совета Безопасности ООН и вообще из членов ООН уже было в истории ООН. Это произошло в 1971 году, когда место Китайской Республики (Тайваня) заняла КНР.

Тогда решение было принято Генеральной ассамблеей ООН. При этом, по нашему мнению, должно иметь место не "аннулирование" включения России в ООН и Совет Безопасности ООН, а именно исключение. Иначе под вопрос можно будет поставить большинство решений ООН и Совета Безопасности ООН, в которых принимала участие РФ. А это недопустимо – из-за связанных с этим рисков для международных отношений.

Россия же "для поддержки международных контактов" может остаться в ООН в качестве постоянного наблюдателя или государства-наблюдателя, не являющегося членом ООН.

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