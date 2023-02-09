Реальна ситуація на фронті: сім найважливіших речей, які робить Путін, Захід та Україна

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1. Пріоритетом для Путіна залишається вихід на межі Луганської та Донецької областей. Це єдина мета так званої СВО, при досягненні якої можна говорити про успіх та розпочинати переговори. Думаю, що сьогоднішня стратегія Кремля полягає в наступному: вихід на кордони, організація потужної оборони, відбиття нашого контрнаступу, переговори та збереження завоювань.

2. Основними напрямками наступу росіян будуть Лиман, Куп'янськ, Вугледар та Авдіївка. Окупантам потрібно повернутися до Лиману для здійснення просування на Слов'янськ. Тому російський контрнаступ під Кремінною буде у пріоритеті. Куп'янськ важливий як транспортний вузол. На тлі можливого отримання нами ракет дальністю 160 км — для окупантів важливо звільнити дороги постачання для військ. Вугледар і Авдіївка — частина давнього завдання Путіна щодо відсторонення наших військ від Донецька і зменшення загрози прориву на Маріуполь.

3. Контрнаступи в інших місцях будуть виключно імітацією. Нагадую, що для будь-якого наступу потрібно сформувати перевагу 1 до 3. Зробити це по всьому периметру від Києва до Запоріжжя у росіян не вистачить сил, допоки армія не стане мінімум 3-5 млн. солдатів і буде повністю оснащена технікою, як на початку війни.

4. Бахмут продовжує виконувати функцію виснаження російських військ. Ціна велика, але й втрати окупантів гігантські. Ситуація повторюється, як із Сєвєродонецьком. Місто не виконувало стратегічної ролі, але виснажило російські війська і запаси так, що їм фактично довелося робити додаткову мобілізацію. Ще раз — Бахмут має виснажити ворога. Утримання міста для інших цілей не має сенсу.

5. Вали. Якщо під Сєвєродонецьком окупанти застосували вогневий вал, то зараз застосовують м'ясний. Але як і в першому випадку, так і зараз, успіх буде "пірровим". Заплачено високу ціну за малі досягнення. Фактично, після захоплення Сєвєродонецька в окупантів почалося падіння артилерійських запасів. Після Бахмута у росіян почнуться проблеми з м'ясом. І це поки що не факт, що вони його візьмуть.

6. Ракети на 160 і 300 км сьогодні найважливіше, що ми можемо отримати. Тільки цими ракетами можна було б зупинити контрнаступ окупантів. Знищення тилових баз зупинить надовго просування російських окупаційних військ. Захід нам все дає, але продовжує давати невчасно. Отримання цих ракет минулого тижня кардинально змінило б ситуацію на фронті. Отримання через місяць — це місяць наших втрат.

7. Наша мобілізація продовжується. Путінська також. Це означає, що більшості з нас доведеться воювати. Нам для нашого контрнаступу теж потрібно сформувати перевагу 1 до 3. Що більше мобілізує Путін, то більше змушені ми. У нас із вами немає вибору. Ми повинні воювати за свою землю і за своє життя, життя наших рідних. Не чекайте, що вас це мине. Готуйтеся. Усе буде добре. Ми переможемо лише якщо будемо єдині. Танки їдуть, ракети їдуть, літаки будуть. Думаю, навіть підводні човни.

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