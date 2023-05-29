Китай проти США за. Чи розпочнеться велика війна талібів та Ірану

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В наших ЗМі вже почали писати ледве що не про війну між Афганістаном та Іраном після обстрілів прикордонного пункту Ірану. Поки це точно ще не війна і радіти зарано.

Воювати чи домовлятися? Фото: прес-служба МЗС РФ

Це не перший подібний інцидент. Ключових проблем дві: невизначеність кордону (суперечка за пару кілометрів), а іранці недавно укріпили свою лінію оборони, зайшовши на суперечливу територію. Друга лінія конфлікту — ріка і водні ресурси Поки це виглядає, як локальний конфлікт. Без впливу третьої сторони качнути ситуацію неможливо. Китай категорично проти такого конфлікту і хотів би примирення двох сторін. Але сторони вперлися в п.1. Єдина сторона, яка зацікавлена — США. Зараз вони відновили гуманітарне фінансування талібів. Але досі ніщо не вказувало на те, що вони зайшли настільки далеко, щоб мати можливість ініціювати такий конфлікт.

Тому подивимося, але поки це не схоже на серйозний конфлікт.

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