Китай против - США за. Начнется ли великая война талибов и Ирана

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В наших СМИ уже начали писать чуть ли не о войне между Афганистаном и Ираном после обстрелов пограничного пункта Ирана. Пока это точно еще не война и радоваться рано.

Воевать или договариваться? Фото: пресс-служба МИД РФ

Это не первый подобный инцидент. Ключевых проблем две: неопределенность границы (спор за пару километров), а иранцы недавно укрепили свою линию обороны, зайдя на противоречивую территорию. Вторая линия конфликта — река и водные ресурсы Пока это выглядит как локальный конфликт. Без влияния третьей стороны качать ситуацию невозможно. Китай категорически против такого конфликта и хотел бы примирение двух сторон. Но стороны уперлись в п.1. Единственная заинтересованная сторона — США. В настоящее время они возобновили гуманитарное финансирование талибов. Но до сих пор ничто не указывало, что они зашли настолько далеко, чтобы иметь возможность инициировать такой конфликт.

Поэтому посмотрим, но пока это не похоже на серьезный конфликт.

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