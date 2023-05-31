Туреччина із Росією заробляють на Україні. Як українців змушують купувати паливо противника

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Цікаво спостерігати за епопеєю запровадження антиросійських санкцій… в Україні.

У березні цього року частка скрапленого газу сумнівного (майже на 100% російського походження) становила понад 70%. Активно висвітлювати цю тему почали ще на початку року.

Рішення просте — зобов’язати постачальників показувати сертифікати походження пального. Але обговорювали його майже 4 місяці.

А чи не є це елементом боротьби одних трейдерів з іншими?

А чи зможемо ми забезпечити ринок без цих "мутних" обсягів?

А чи не зростуть ціни?

Як з'ясувалося, для політиків необхідність зачиняти кордони для "болотного" пального не є повністю очевидною. Тобто якщо ціни зростуть, то можна й не закривати? Так суть тоне у балачках.

Але таки прийняли. (Хоча й все одно накосячили з природним газом, не плутати зі скрапленим).

Зараз є потреба звернути увагу на імпорт дизпального, особливо по Півдню. Купа незрозумілих човників пропонує диво-ціни на різнобарвні продукти з екзотичними сертифікатами, а об’єднує більшість з них "турецьке" походження. Для довідки: Туреччина — найбільший імпортер російського дизпального.

Є всі підстави вважати, що турки просто "перевертають" документи й насправді відправляють нам російське пальне.

Або навіть якщо вони експортують "чесне" своє, а заробляють екстрамаржі на російському й тому більш конкурентоздатні, що з цим робити? Тим часом 10% імпортного ДП в нас "турецькі".

Інша проблема — Індія. Та у 10 разів збільшила імпорт роснафти та нарощує постачання нафтопродуктів в Європу. То це пальне індійське чи російське? В Європі вважають, що це фактичний обхід санкцій та думають над обмеженнями його імпорту. В Україні частка "індійського" пального в імпорті (до речі, те ж з турецьких портів) вже майже 10%.

Тобто п’ята частина постачань конкретно тхне Руссю. Будемо щось робити чи почекаємо, поки буде 70%, як з LPG?

Україна першою показала Європі й світові, що без ресурсів з "болот" можна жити. Треба тримати марку й далі йти в авангарді процесу перекриття щілин обходу санкцій за допомогою різноманітних миротворців й посередників.

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