Турция с Россией зарабатывают на Украине. Как украинцев заставляют покупать топливо противника
По не самым хитрым схемам в Украину попадает российское дизтопливо, обогащая агрессора за счет украинцев. Эксперт по энергетике Сергей Куюн предлагает немедленно разобраться с этой ситуацией
Интересно наблюдать за эпопеей введения антироссийских санкций… в Украине
В марте этого года доля сжиженного сомнительного газа (почти на 100% российского происхождения) составляла более 70%. Активно освещать данную тему начали еще в начале года.
Решение просто – обязать поставщиков показывать сертификаты происхождения горючего. Но обсуждали его почти 4 месяца.
- Не является ли это элементом борьбы одних трейдеров с другими?
- Сможем ли мы обеспечить рынок без этих "мутных" объемов?
- А не вырастут ли цены?
Как оказалось, для политиков необходимость закрывать границы для "болотного" горючего не вполне очевидна. То есть, если цены вырастут, то можно и не закрывать? Так суть тонет в болтовне.
Но все же приняли. (Хотя и все равно накосячили с природным газом, не путать со сжиженным).
Сейчас есть необходимость обратить внимание на импорт дизтоплива, особенно по Югу. Куча непонятных челноков предлагает чудо-цены на разноцветные продукты с экзотическими сертификатами, а объединяет большинство из них "турецкое" происхождение. Турция – крупнейший импортер российского дизтоплива.
Есть все основания полагать, что турки просто "переворачивают" документы и действительно отправляют нам российское горючее.
Или даже если они экспортируют "честное" свое, а зарабатывают экстрамаржи на русском и потому более конкурентоспособны, что с этим делать? Тем временем 10% импортного ГП у нас "турецкие".
Другая проблема – Индия. Она в 10 раз увеличила импорт роснефти и наращивает поставки нефтепродуктов в Европу. Так это горючее индийское или русское? В Европе считают, что это фактический обход санкций и думают о ограничениях его импорта. В Украине доля "индийского" горючего в импорте (кстати, то же из турецких портов) уже почти 10%.
То есть пятая часть поставок конкретно пахнет Русью. Будем что-нибудь делать или подождем, пока будет 70%, как с LPG?
Украина первой показала Европе и миру, что без ресурсов из "болот" можно жить. Надо держать марку и дальше идти в авангарде процесса перекрытия щелей обхода санкций с помощью различных миротворцев и посредников.Важно