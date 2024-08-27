В очікуванні "веселої" осені: як 26 серпня було спалено останні мости до примирення України та РФ

Related video

СПАЛЕНІ МОСТИ

За останній місяць всі надії на завершення чи бодай деескалацію бойових дій через перемовини зникли "як роса на сонці". І Зеленський, і Путін зробили відверті ставки на зміну "режиму" в стані ворога. Часу до американських виборів, які поза контролем обох сторін і можуть суттєво вплинути на плани, наміри та здатність продовжувати війну (особливо України), залишилось зовсім небагато. І тому сторони, схоже, пішли ва-банк з вірою, що система ворога вибухне зсередини: треба тільки ще трохи дотиснути. Тож жодних правил та "червоних ліній" у цій війні наступні 2,5 місяці не буде.

При чому ставки зроблені дуже персональні. Не на колапс державності як такої, а саме на кардинальний підрив легітимності лідерів і їхніх "режимів" зсередини. І Зеленський, і Путін роблять і робитимуть усе, аби продемонструвати неспроможність опонента тримати ситуацію всередині їхніх відповідних країн під контролем. Меседж простий – "Акела промахнувся", він вже не той, як колись, і чим швидше еліти його здихаються, тим краще для держави та власне еліт.

Важливо

Це не була "страшна помста": чому ракетний удар по Україні був нацiлений на енергетику - нова тактика нового мінистра оборони Росії

Звідси зухвалість Курської офензиви (воєнно-стратегічний сенс якої, враховуючи суттєве просідання оборони на критичному для нас Покровському напрямі, залишається воєнною таємницею) та особисті образи на адресу Путіна в офіційному привітанні Зеленського на День Незалежності України. Звідси й сьогоднішня відповідь кремлівського упиря, масштаби якої ми оцінимо лише згодом.

Мости для перемовин, окремих домовленостей і деескалації спалені принаймні до середини листопада. Сторони зробили ставки на колапс легітимності, а відтак — і на заміну "режиму" (читай – президента та його команди) у ворожій країні. Часу в обох обмаль. Тому усі способи будуть прийнятними для досягнення мети. На нас чекає "весела" осінь…

Автор висловлює особисту думку, яка може не співпадати із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

Джерело

Важливо