В ожидании "веселой" осени: как 26 августа были сожжены последние мосты к примирению Украины и РФ

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СОЖЖЕННЫЕ МОСТЫ

За последний месяц все надежды на завершение или хотя бы деэскалацию боевых действий путем переговоров исчезли "как роса на солнце". И Зеленский, и Путин сделали откровенные ставки на смену "режима" в стане врага. Времени до американских выборов, которые вне контроля обеих сторон и могут существенно повлиять на планы, намерения и способность продолжать войну (особенно Украины), осталось совсем немного. И поэтому стороны, похоже, пошли ва-банк с верой, что система врага взорвется изнутри: надо только еще немного дожать. Поэтому никаких правил и "красных линий" в этой войне следующие 2,5 месяца не будет.

Причем ставки сделаны очень персональные. Не на коллапс государственности как таковой, а именно на кардинальный подрыв легитимности лидеров и их "режимов" изнутри. И Зеленский, и Путин делают и будут делать все, чтобы продемонстрировать неспособность оппонента держать ситуацию внутри их соответствующих стран под контролем. Месседж прост — "Акела промахнулся", он уже не тот, как прежде, и чем быстрее элиты от него избавятся, тем лучше для государства и собственно элит.

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Отсюда дерзость Курского наступления (военно-стратегический смысл которой, учитывая существенное проседание обороны на критическом для нас Покровском направлении, остается военной тайной) и личные оскорбления в адрес Путина в официальном поздравлении Зеленского на День Независимости Украины. Отсюда и сегодняшний ответ кремлевского упыря, масштабы которого мы оценим лишь со временем.

Мосты для переговоров, отдельных договоренностей и деэскалации сожжены по крайней мере до середины ноября. Стороны сделали ставки на коллапс легитимности, а значит — и на замену "режима" (читай — президента и его команды) во враждебной стране. Времени у обоих мало. Поэтому все способы будут приемлемыми для достижения цели. Нас ждет "веселая" осень...

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