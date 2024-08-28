Балістичні ракети — на Кремль: коли Україна зможе вдарити в серце РФ

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Якби в України у 2022 році на бойовому чергуванні стояло хоча би 4 дивізіони ОТРК "Грім-2", а в арсеналі зберігалося би від 100 до 200 балістичних ракет, то Росія, можливо, і не наважилася б на повномасштабне вторгнення. А якби й наважилася, то наслідки від перших днів вторгнення були б зовсім інші.

Аналогічно — щодо ПКРК "Нептун".

Але, на жаль... На жаль.

Зараз ми виходимо на той рівень, якого не було у нас із низки причин на ранок 24 лютого 2022 року. І російські окупанти почнуть незабаром відчувати на собі відкладену відплату.

Але не варто очікувати 100500 ракет, які вже завтра ввечері запускаються по Кремлю, ні. Це буде точно так само, як і з українськими дронами-камікадзе. Скільки було у 2022-му диванного ниття на тему: "Де наші "Шахеди"? Невже так складно зробити копію "Шахеда"?" І поки одні скиглили, інші робили.

Так, складно. Так, непросто. Етап за етапом, крок за кроком. Але минуло два роки і по Росії прилітають десятки українських дронів-камікадзе за вечір, на глибину вже до 2 500 км.

Українські дрони "Бобер"

Упевнений, скоро почую знайоме ниття: "Де обіцяна Зеленським балістика? Невже так складно зробити сотню ракет і запустити по Кремлю?"

Усьому свій час. І все буде точно так само, як із дронами-камікадзе. Але...

Але в майбутньому дуже важливим фактором для України буде наявність як достатньої кількості ОТРК нового покоління, так і ПКРК з відповідним арсеналом — запасом ракет.

Наша безпека цілковито залежатиме від ступеня страху, який відчуває ворог.

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