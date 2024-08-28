Баллистические ракеты — на Кремль: когда Украина сможет ударить в сердце РФ

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Если бы у Украины в 2022 году на боевом дежурстве стояло бы хотя бы 4 дивизиона ОТРК "Гром-2", а в арсенале хранилось бы от 100 до 200 баллистических ракет, то Россия, возможно, и не осмелилась бы на полномасштабное вторжение. А если бы и осмелилась, то последствия от первых дней вторжения были бы совсем другие.

Аналогично — касательно ПКРК "Нептун".

Но, увы… Увы.

Сейчас мы выходим на тот уровень, которого не было у нас по ряду причин на утро 24 февраля 2022 года. И российские оккупанты начнут в скором времени ощущать на себе отложенное возмездие.

Но не стоит ожидать 100500 ракет, уже завтра вечером запускаемых по Кремлю, нет. Это будет точно так же, как и с украинскими дронами-камикадзе. Сколько было в 2022-м диванного нытья на тему: "Где наши "Шахеды"? Неужели так сложно сделать копию "Шахеда"?" И пока одни ныли, другие делали.

Да, сложно. Да, непросто. Этап за этапом, шаг за шагом. Но прошло два года и по России прилетают десятки украинских дронов-камикадзе за вечер, на глубину уже до 2 500 км.

Украинские дроны "Бобер"

Уверен, скоро услышу знакомое нытье: "Где обещанная Зеленским баллистика? Неужели так сложно сделать сотню ракет и запустить по Кремлю?"

Всему свое время. И все будет точно так же, как и с дронами-камикадзе. Но…

Но в будущем очень важным фактором для Украины будет наличие как достаточного количества ОТРК нового поколения, так и ПКРК с соответствующим арсеналом — запасом ракет.

Наша безопасность целиком и полностью будет зависеть от степени страха, испытываемого врагом.

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