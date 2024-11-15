Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Думки

Без мобілізації Україні не обійтися: чому рекрутингові центри не замінять ТЦК

Рекрутингові центри не вирішать питання мобілізації, адже в масштабах держави рекрутинг полегшує процес мобілізації, але не замінює його, пише заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін. Ще жодну велику війну не вигравали тільки довбровольці.

Максим Жорiн
Максим Жорiн
Військовий та політичний діяч
eye 684
рекрутинг, ЗСУ
Фото: Міноборони України | Рекрутингові центри важливі, але ТЦК не замінять

Рекрутингові центри не вирішать питання мобілізації, адже в масштабах держави рекрутинг полегшує процес мобілізації, але не замінює його.

Не вийде виїхати тільки на позитивній мотивації, адже ще жодна велика війна не була лише на добровольцях. Два процеси — рекрутинг і мобілізація — мають бути інтегровані в єдину систему, лише тоді можна говорити про ефективність.

А ось що точно можна зробити, то це змінити ставлення людей. Окрім інформаційної політики, потрібно популяризувати підготовку цивільного населення. Після підготовки люди не лише набувають необхідних навичок, повністю знімається головне питання — пошук мотивації боротися.

Той, хто пройшов підготовку, втрачає страхи, повʼязані з війною та службою, розуміє всі реалії вже набагато краще. Мілітаризоване суспільство та масова підготовка — це питання виживання й морального-вольового стану всієї країни.

Автор висловлює особисту думку, яка може не збагатися із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

Джерело

Важливо
ТЦК можуть розформувати: як зміниться мобілізація, плюси та мінуси нової ініціативи
ТЦК можуть розформувати: як зміниться мобілізація, плюси та мінуси нової ініціативи