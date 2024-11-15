Без мобілізації Україні не обійтися: чому рекрутингові центри не замінять ТЦК
Рекрутингові центри не вирішать питання мобілізації, адже в масштабах держави рекрутинг полегшує процес мобілізації, але не замінює його, пише заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін. Ще жодну велику війну не вигравали тільки довбровольці.
Рекрутингові центри не вирішать питання мобілізації, адже в масштабах держави рекрутинг полегшує процес мобілізації, але не замінює його.
Не вийде виїхати тільки на позитивній мотивації, адже ще жодна велика війна не була лише на добровольцях. Два процеси — рекрутинг і мобілізація — мають бути інтегровані в єдину систему, лише тоді можна говорити про ефективність.
А ось що точно можна зробити, то це змінити ставлення людей. Окрім інформаційної політики, потрібно популяризувати підготовку цивільного населення. Після підготовки люди не лише набувають необхідних навичок, повністю знімається головне питання — пошук мотивації боротися.
Той, хто пройшов підготовку, втрачає страхи, повʼязані з війною та службою, розуміє всі реалії вже набагато краще. Мілітаризоване суспільство та масова підготовка — це питання виживання й морального-вольового стану всієї країни.
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