Без мобілізації Україні не обійтися: чому рекрутингові центри не замінять ТЦК

Рекрутингові центри не вирішать питання мобілізації, адже в масштабах держави рекрутинг полегшує процес мобілізації, але не замінює його.

Не вийде виїхати тільки на позитивній мотивації, адже ще жодна велика війна не була лише на добровольцях. Два процеси — рекрутинг і мобілізація — мають бути інтегровані в єдину систему, лише тоді можна говорити про ефективність.

А ось що точно можна зробити, то це змінити ставлення людей. Окрім інформаційної політики, потрібно популяризувати підготовку цивільного населення. Після підготовки люди не лише набувають необхідних навичок, повністю знімається головне питання — пошук мотивації боротися.

Той, хто пройшов підготовку, втрачає страхи, повʼязані з війною та службою, розуміє всі реалії вже набагато краще. Мілітаризоване суспільство та масова підготовка — це питання виживання й морального-вольового стану всієї країни.

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