Без мобилизации Украине не обойтись: почему рекрутинговые центры не заменят ТЦК
Рекрутинговые центры не решат вопрос мобилизации, потому что в масштабах государства рекрутинг облегчает процесс мобилизации, но не заменяет его, пишет заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин. Еще ни одна большая война не выигрывалась только добровольцами.
Рекрутинговые центры не решат вопрос мобилизации, потому что в масштабах государства рекрутинг облегчает процесс мобилизации, но не заменяет его.
Не получится выехать только на положительной мотивации, ведь еще ни одна большая война не была только на добровольцах. Два процесса — рекрутинг и мобилизация — должны быть интегрированы в единую систему, и только тогда можно говорить об эффективности.
А вот что точно можно сделать, так это изменить отношение людей. Кроме информационной политики, нужно популяризировать подготовку гражданского населения. После подготовки люди не только получают необходимые навыки, полностью снимается главный вопрос — поиск мотивации бороться.
Тот, кто прошел подготовку, теряет страхи, связанные с войной и службой, понимает все реалии уже гораздо лучше. Милитаризованное общество и массовая подготовка — это вопрос выживания и морально-волевого состояния всей страны.
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