Без мобилизации Украине не обойтись: почему рекрутинговые центры не заменят ТЦК

Рекрутинговые центры не решат вопрос мобилизации, потому что в масштабах государства рекрутинг облегчает процесс мобилизации, но не заменяет его.

Не получится выехать только на положительной мотивации, ведь еще ни одна большая война не была только на добровольцах. Два процесса — рекрутинг и мобилизация — должны быть интегрированы в единую систему, и только тогда можно говорить об эффективности.

А вот что точно можно сделать, так это изменить отношение людей. Кроме информационной политики, нужно популяризировать подготовку гражданского населения. После подготовки люди не только получают необходимые навыки, полностью снимается главный вопрос — поиск мотивации бороться.

Тот, кто прошел подготовку, теряет страхи, связанные с войной и службой, понимает все реалии уже гораздо лучше. Милитаризованное общество и массовая подготовка — это вопрос выживания и морально-волевого состояния всей страны.

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