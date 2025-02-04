Компанія зі зриву мобілізації стартувала. Як РФ використовує помилки України і вбиває клин між ЗСУ та суспільством

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Дотримуюсь нетрадиційної, а можливо й непопулярної думки про те, що вбивство співробітника ТЦК у Пирятині та вибух у ТЦК у Рівному (особливо у Рівному!!!) — це початок системної кампанії ворога по підриву процесу мобілізації.

На кшталт тієї, що не так давно була пов'язана з підпалом військових автівок, на які все важче й важче збирати гроші.

Але, безумовно, ця кампанія з ТЦК впала на поживний ґрунт. Чи є факти беззаконня з боку представників ТЦК? Так, є! Але чи є вони стовідсотковими? Абсолютно, ні!

Але ці факти беззаконня активно висвітлюються на всіх можливих майданчиках. Не рекрутинг, не здобутки, не плюси, які теж є, а саме беззаконня. Погані новини краще заходять — це закон інформаційного поля.

Проте чи треба висвітлювати беззаконня? Так, безумовно, треба! Причому на всіх можливих майданчиках. Інакше нам його ніколи не подолати.

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Терор проти ТЦК: що стоїть за нападами на військкомів по всій Україні і до чого тут Росія

Тільки після цього треба робити висновки, а їх робить тільки ворог, який чудово цим користується за принципом айкідо. ТЦК — це частина ЗСУ. Без ЗСУ неможливе існування держави, без мобілізації неможливо вести війну. А ресурс для мобілізації — це суспільство. А суспільство ховається, не хоче контактувати з ТЦК через випадки беззаконня, яких меншість, але які постійно повторюються, тому що з них ніхто не робить висновків. Та і жити людям хочеться. На війні можна загинути. А ті, хто вже на фронті — ті теж хочуть жити, принаймні хоч отримати право на заміну та відпочинок.

І ме вже чуємо заклики від військових мститися (кому?), надати дозвіл, щоб стріляти на ураження (у кого?), а почитаєш інші пабліки: від звичайних людей — вал зловтіхи. ТЦК — найстрашніший ворог, гірший за росіян. Камон, ТЦК — це теж ЗСУ! Ви про що? Ви точно знаєте, що до Збруча ворог не дійде?

Так виглядає клин, котрий забивається між суспільством та армією, і так виглядають суттєві, скажімо так, проблеми на внутрішньоінформаційному фронті.

Мобілізація — це війна. Пасіонарії та найбільш вмотивовані люди — вже на фронті. З рештою потрібна комунікація. Комунікація з суспільством ведеться за допомогою інформування, пропаганди, системного спілкування. Не спілкуємось ми — починає "спілкуватись" ворог, який створить тут свої закони й своє беззаконня. І нашої думки тоді точно ніхто не питатиме. Я про це казав ще у кінці 2023 року, коли про ці проблеми лише почали говорити. От, на жаль, зараз ком лише наростає.

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