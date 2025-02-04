Компания по срыву мобилизации стартовала. Как РФ использует ошибки Украины и вбивает клин между ВСУ и обществом

Related video

Придерживаюсь нетрадиционной, а возможно и непопулярной мысли о том, что убийство сотрудника ТЦК в Пирятине и взрыв в ТЦК в Ровно (особенно в Ровно!!!) — это начало системной кампании врага по подрыву процесса мобилизации.

Вроде той, что не так давно была связана с поджогом военных автомобилей, на которые все труднее и труднее собирать деньги.

Но, безусловно, эта кампания по ТЦК упала на питательную почву. Есть ли факты беззакония со стороны представителей ТЦК? Да, есть! Но являются ли они стопроцентными? Абсолютно, нет!

Но эти факты беззакония активно освещаются на всех возможных площадках. Не рекрутинг, не достижения, не плюсы, которые тоже есть, а именно беззаконие. Плохие новости лучше заходят — это закон информационного поля.

Однако надо ли освещать беззаконие? Да, безусловно, надо! Причем на всех возможных площадках. Иначе нам его никогда не преодолеть.

Важно

Террор против ТЦК: что стоит за нападениями на военкомов по всей Украине и при чем здесь Россия

Только после этого надо делать выводы, а их делает только враг, который прекрасно этим пользуется по принципу айкидо. ТЦК — это часть ВСУ. Без ВСУ невозможно существование государства, без мобилизации невозможно вести войну. А ресурс для мобилизации — это общество. А общество прячется, не хочет контактировать с ТЦК из-за случаев беззакония, которых меньшинство, но которые постоянно повторяются, потому что из них никто не делает выводов. Да и жить людям хочется. На войне можно погибнуть. А те, кто уже на фронте — те тоже хотят жить, по крайней мере хоть получить право на замену и отдых.

И ме уже слышим призывы от военных мстить (кому?), предоставить разрешение, чтобы стрелять на поражение (в кого?), а почитаешь другие паблики: от обычных людей — вал злорадства. ТЦК — самый страшный враг, хуже русских. Камон, ТЦК — это тоже ВСУ! Вы о чем? Вы точно знаете, что до Збруча враг не дойдет?

Так выглядит клин, который вбивается между обществом и армией, и так выглядят существенные, скажем так, проблемы на внутриинформационном фронте.

Мобилизация — это война. Пассионарии и наиболее мотивированные люди — уже на фронте. С остальными нужна коммуникация. Коммуникация с обществом ведется с помощью информирования, пропаганды, системного общения. Не общаемся мы — начинает "общаться" враг, который создаст здесь свои законы и свой беспредел. И нашего мнения тогда точно никто не будет спрашивать. Я об этом говорил еще в конце 2023 года, когда об этих проблемах только начали говорить. Вот, к сожалению, сейчас ком только нарастает.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно