Ніхто не дав грошей: чому Одеса залишилася без плавучої електростанції з Туреччини
Про те, що краще не розраховувати напевно на західну допомогу, говорить історія, розказана фінансовим експертом Павлом Дукачем. Це сумна повість про турецьку плавучу електростанцію, плату за яку, як очікувалося, візьмуть на себе партнери України — але цього не сталося.
Пам'ятаєте проєкт із турецькими плавучими електростанціями, які мали живити південь України? Так от, його не буде, хоча вже й було витрачено 300 млн гривень.
Коротенько нагадаю контекст. Турецька компанія Karpowership володіє великими кораблями, які виробляють на своєму борту електроенергію і можуть постачати її на прибережні об'єкти. Україна, яка потерпає від дефіциту електроенергії, розглядала залучення такого альтернативного джерела ще з кінця 2022 року. Пізніше було укладено спільний меморандум, українська держава вклала гроші в будівництво інфраструктури та розроблення документації.
Чому ж угода зірвалася?
За даними джерела Forbes в українському уряді, наріжним каменем стала ціна, запрошена турецьким постачальником. Спочатку турки погоджувалися на квартирування свого судна/ен в гирлі Дунаю на території Румунії, звідки б гілки живлення тягнулися в Одеську область. Але, мабуть, вирішили закласти воєнні ризики ще й у ціну.
За словами все того ж джерела, ціна на електроенергію перевищувала вдвічі ціну на енергетичному ринку України в пікові години споживання. Наприклад, 18 лютого така ціна сягала б 9400 грн за 1 МВт*год. Тобто, нібито турки просили до 19 000 грн за МВт*год або ж 43 євроценти за 1 кВт*год. Звичайна ціна у Karpowership — 20–25 євроцентів. Тому турки явно хеджують воєнні ризики.
Але річ навіть не в ціні. Українська влада розраховувала, що плату туркам візьмуть на себе західні партнери. Ціна питання — $250 млн на рік. Але цього не сталося.
Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися з позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.Важливо