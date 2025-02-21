Ніхто не дав грошей: чому Одеса залишилася без плавучої електростанції з Туреччини

Related video

Пам'ятаєте проєкт із турецькими плавучими електростанціями, які мали живити південь України? Так от, його не буде, хоча вже й було витрачено 300 млн гривень.

Коротенько нагадаю контекст. Турецька компанія Karpowership володіє великими кораблями, які виробляють на своєму борту електроенергію і можуть постачати її на прибережні об'єкти. Україна, яка потерпає від дефіциту електроенергії, розглядала залучення такого альтернативного джерела ще з кінця 2022 року. Пізніше було укладено спільний меморандум, українська держава вклала гроші в будівництво інфраструктури та розроблення документації.

Чому ж угода зірвалася?

Важливо

Щоб у квартирах було світло: в Україні готують проєкт передачі електрики від енергокораблів

За даними джерела Forbes в українському уряді, наріжним каменем стала ціна, запрошена турецьким постачальником. Спочатку турки погоджувалися на квартирування свого судна/ен в гирлі Дунаю на території Румунії, звідки б гілки живлення тягнулися в Одеську область. Але, мабуть, вирішили закласти воєнні ризики ще й у ціну.

За словами все того ж джерела, ціна на електроенергію перевищувала вдвічі ціну на енергетичному ринку України в пікові години споживання. Наприклад, 18 лютого така ціна сягала б 9400 грн за 1 МВт*год. Тобто, нібито турки просили до 19 000 грн за МВт*год або ж 43 євроценти за 1 кВт*год. Звичайна ціна у Karpowership — 20–25 євроцентів. Тому турки явно хеджують воєнні ризики.

Але річ навіть не в ціні. Українська влада розраховувала, що плату туркам візьмуть на себе західні партнери. Ціна питання — $250 млн на рік. Але цього не сталося.

Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися з позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

Джерело

Важливо