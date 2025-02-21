Никто не дал денег: почему Одесса осталась без плавучей электростанции из Турции
О том, что лучше не рассчитывать наверняка на западную помощь, говорит история, рассказанная финансовым экспертом Павлом Дукачем. Это грустная повесть о турецкой плавучей электростанции, плату за которую, как ожидалось, возьмут на себя партнеры Украины — но этого не случилось.
Помните проект с турецкими плавучими электростанциями, которые должны были питать юг Украины? Так вот, его не будет, хотя уже и было потрачено 300 млн гривен.
Вкратце напомню контекст. Турецкая компания Karpowership владеет большими кораблями, которые вырабатывают на своем борту электроэнергию и могут поставлять ее на прибрежные объекты. Украина, страдающая от дефицита электроэнергии, рассматривала привлечение такого альтернативного источника еще с конца 2022 года. Позже был заключен совместный меморандум, украинское государство вложило деньги в постройку инфраструктуры и разработку документации.
Почему же сделка сорвалась?Важно
По данным источника Forbes в украинском правительстве, краеугольным камнем стала цена, запрошенная турецким поставщиком. Изначально турки соглашались на квартировку своего судна/ен в устье Дуная на территории Румынии, откуда бы ветки питания тянулись в Одесскую область. Но, видимо, решили заложить военные риски еще и в цену.
По словам все того же источника, цена на электроэнергию превышала в два раза цену на энергетическом рынке Украины в пиковые часы потребления. К примеру, 18 февраля такая цена достигала бы 9400 грн з 1 МВт*ч. То есть, якобы турки просили до 19 000 грн за Мвт*ч либо же 43 евроцента за 1 кВт*ч. Обычная цена у Karpowership — 20–25 евроцентов. Поэтому турки явно хеджируют военные риски.
Но дело даже не в цене. Украинские власти рассчитывали, что плату туркам возьмут на себя западные партнеры. Цена вопроса — $250 млн в год. Но этого не произошло.
Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.Важно