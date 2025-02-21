Никто не дал денег: почему Одесса осталась без плавучей электростанции из Турции

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Помните проект с турецкими плавучими электростанциями, которые должны были питать юг Украины? Так вот, его не будет, хотя уже и было потрачено 300 млн гривен.

Вкратце напомню контекст. Турецкая компания Karpowership владеет большими кораблями, которые вырабатывают на своем борту электроэнергию и могут поставлять ее на прибрежные объекты. Украина, страдающая от дефицита электроэнергии, рассматривала привлечение такого альтернативного источника еще с конца 2022 года. Позже был заключен совместный меморандум, украинское государство вложило деньги в постройку инфраструктуры и разработку документации.

Почему же сделка сорвалась?

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По данным источника Forbes в украинском правительстве, краеугольным камнем стала цена, запрошенная турецким поставщиком. Изначально турки соглашались на квартировку своего судна/ен в устье Дуная на территории Румынии, откуда бы ветки питания тянулись в Одесскую область. Но, видимо, решили заложить военные риски еще и в цену.

По словам все того же источника, цена на электроэнергию превышала в два раза цену на энергетическом рынке Украины в пиковые часы потребления. К примеру, 18 февраля такая цена достигала бы 9400 грн з 1 МВт*ч. То есть, якобы турки просили до 19 000 грн за Мвт*ч либо же 43 евроцента за 1 кВт*ч. Обычная цена у Karpowership — 20–25 евроцентов. Поэтому турки явно хеджируют военные риски.

Но дело даже не в цене. Украинские власти рассчитывали, что плату туркам возьмут на себя западные партнеры. Цена вопроса — $250 млн в год. Но этого не произошло.

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