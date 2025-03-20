Хайль, Tesla: як Ілон Маск угробив знаменитий бренд, вплутавшись у політику

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Tesla отримала політичне забарвлення і сьорбає наслідки повною ложкою

Якщо раніше автомобілі Tesla були характеристикою прогресивності та устремління в майбутнє, то зараз вони стали рекламою MAGA і тісних зв'язків Маска з Трампом. Політизація автомобілів викликала соціальний резонанс і внесла свою лепту в падіння продажів.

За даними сайту Electrek, за перші два місяці 2025 року продажі Tesla впали:

у Німеччині — на 71%

у Норвегії — на 45%

у Франції — на 44%

в Іспанії — на 44%

у США — на 11% (дані тільки за січень від S&P Global Mobility).

Можна виділити п'ять основних причин економічного спаду Tesla, і, як ви побачите, вони не пов'язані тільки з політичною діяльністю Ілона Маска.

Конкуренція на ринку електромобілів

Він стає дедалі більш насиченим. Багато автовиробників (Volkswagen, Ford, GM, BYD) активно розвивають свої лінійки електромобілів, пропонуючи конкурентоспроможні моделі. Країни намагаються субсидувати насамперед місцевих виробників.

Зниження попиту в ключових регіонах

Bloomberg пише, що Tesla стрімко втрачає покупців на двох важливих ринках — у Каліфорнії та Китаї, з яким Трамп розв'язав торгівельну війну. Наприклад, у лютому 2025 року продажі Tesla в Китаї впали на 49% порівняно з минулим роком, становивши лише 30 688 автомобілів, тоді як BYD збільшив продажі на 90%, досягнувши 614 679 одиниць.

Застарівання модельного ряду

Основні моделі, такі як Model 3 і Model Y, давно не отримували значних оновлень, а запуск нової версії Model Y (Juniper) очікується тільки пізніше в 2025 році. Це стримує попит, оскільки споживачі відкладають покупки в очікуванні новинок або вибирають більш свіжі пропозиції конкурентів.

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Тарифна війна

Вплинула на ланцюжки поставок і вартість продукції Tesla. Введені США тарифи в розмірі 25% на імпорт з Канади та Мексики й 20% на товари з Китаю збільшили витрати для Tesla, яка частково залежить від постачальників з цих регіонів. У Канаді скасовують субсидії на встановлення зарядних станцій.

Політична активність Ілона Маска

Викликає негативну реакцію у частини покупців. Багато хто може не формулювати для себе питання підтримки Маском ультраправих європейських рухів, але їм точно не подобається, що він активно втручається у внутрішні справи. У Німеччині, наприклад, було продано всього 1277 автомобілів на початку року, попри зростання ринку електромобілів на 53%. Пости на X також вказують на бойкоти та навіть підпали зарядних станцій Tesla у США як прояв невдоволення.

Для ілюстрації останніх двох пунктів наведу приклад данського пенсійного фонду AkademikerPension. Колись він володів акціями Tesla на 300 мільйонів крон (45 мільйонів доларів), але зараз вніс компанію до свого чорного списку і продає акції, що залишилися. Генеральний керівний Єнс Мунк Холст назвав причинами відмови такі: неприйняття політики Tesla по боротьбі з правами робітників, проблеми управління, "втручання Маска в американську і європейську політику" і "поширення дезінформації".

"Коротше кажучи, ми вважаємо, що Ілон Маск перебуває в процесі знищення бренду і вартості Tesla", — сказав Холст.

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