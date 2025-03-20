Хайль, Tesla: как Илон Маск угробил знаменитый бренд, ввязавшись в политику

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Tesla получила политический окрас и хлебает последствия полной ложкой

Если ранее автомобили Tesla были характеристикой прогрессивности и устремления в будущее, то сейчас они стали рекламой MAGA и тесных связей Маска с Трампом. Политизация автомобилей вызвала социальный резонанс и внесла свою лепту в падение продаж.

По данным сайта Electrek, за первые два месяца 2025 года продажи Tesla упали:

в Германии — на 71%

в Норвегии — на 45%

во Франции — на 44%

в Испании — на 44%

в США — на 11% (данные только за январь от S&P Global Mobility).

Можно выделить пять основных причин экономического спада Tesla, и, как вы увидите, они не связаны только с политической деятельностью Илона Маска.

Конкуренция на рынке электромобилей

Он становится все более насыщенным. Многие автопроизводители (Volkswagen, Ford, GM, BYD) активно развивают свои линейки электромобилей, предлагая конкурентоспособные модели. Страны стараются субсидировать в первую очередь местных производителей.

Снижение спроса в ключевых регионах

Bloomberg пишет, что Tesla стремительно теряет покупателей на двух важных рынках — в Калифорнии и Китае, с которым Трамп развязал торговую войну. Например, в феврале 2025 года продажи Tesla в Китае упали на 49% по сравнению с прошлым годом, составив всего 30 688 автомобилей, в то время как BYD увеличил продажи на 90%, достигнув 614 679 единиц.

Устаревание модельного ряда

Основные модели, такие как Model 3 и Model Y, давно не получали значительных обновлений, а запуск новой версии Model Y (Juniper) ожидается только позже в 2025 году. Это сдерживает спрос, так как потребители откладывают покупки в ожидании новинок или выбирают более свежие предложения конкурентов.

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Тарифная война

Оказала влияние на цепочки поставок и стоимость продукции Tesla. Введенные США тарифы в размере 25% на импорт из Канады и Мексики и 20% на товары из Китая увеличили издержки для Tesla, которая частично зависит от поставщиков из этих регионов. В Канаде отменяют субсидии на установку зарядных станций.

Политическая активность Илона Маска

Вызывает негативную реакцию у части покупателей. Многие могут не формулировать для себя вопрос поддержки Маском ультраправых европейских движений, но им точно не нравится, что он активно вмешивается во внутренние дела. В Германии, например, было продано всего 1277 автомобилей в начале года, несмотря на рост рынка электромобилей на 53%. Посты на X также указывают на бойкоты и даже поджоги зарядных станций Tesla в США как проявление недовольства.

Для иллюстрации последних двух пунктов приведу пример датского пенсионного фонда AkademikerPension. Некогда он владел акциями Tesla на 300 миллионов крон (45 миллионов долларов), но сейчас внес компанию в свой черный список и продает оставшиеся акции. Генеральный управляющий Йенс Мунк Холст назвал причинами отказа следующие: неприятие политики Tesla по борьбе с правами рабочих, проблемы управления, "вмешательство Маска в американскую и европейскую политику" и "распространении дезинформации".

"Короче говоря, мы считаем, что Илон Маск находится в процессе уничтожения бренда и стоимости Tesla", — сказал Холст.

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