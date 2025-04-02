Криміналізація ветеранів: що загрожує Україні після закінчення війни

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Криміналізація ветеранів

Коли я був малий, я чув про банди "афганців". У кожному місті були такі угруповання, вони були невеликі й не дуже активні, але здебільшого їх старалися не чіпати. Пам'ятаю я "афганців" і в Одесі (життя на Молдаванці, коли з одного боку Єврейська лікарня, а з іншого — дім, де жив Мішка Япончик, формувало спільноту, яка розуміла, як живе кримінальний світ Одеси. 90-ті були лихими роками). Вони більше займались питаннями отримання земельних ділянок та братерської підтримки й не жестили, як "карабасівці" чи "крокодилівці", але свою вагу та повагу мали.

І тоді я не розумів, чого ветерани пішли в банди. Найпростіше, що приходило у голову — ну вони там ПТРСники ненормальні, агресивні, війна їх зламала, чого б не жити спокійно, як всі?

Тільки зараз почав розуміти, чого ветерани і в США, і в Європі, і в Радянському Союзі, і в нас іноді вибирали кримінальний світ. В цьому пості я спробую пояснити частину причин цих рішень.

1. В ЗСУ воюють "братки". Так, їх небагато, але люди з кримінальним досвідом, як і звичайні люди, прийшли воювати за свою країну. І воюють гарно. Вважають себе патріотами, дехто стали непоганими командирами, які завжди стояли за особовий склад та мали повагу побратимів. По спілкуванню — вони не хочуть повертатися в колишній світ. Але якщо під час повернення роботи не буде, сім'я розколеться, а процес соціалізації займе роки — то що їх буде стримувати від повернення в старий світ? Особливо коли ти маєш таку спільноту, де ти товаришуєш з людьми з доволі різними унікальними навичками та можеш їх хантити під свої завдання.

2. Соціальні конфлікти. За ці роки неодноразово спілкувались із бійцями, які розповідали про події в тилу, повʼязані з їхніми друзями та сім'ями. Десь у когось бухий бізнесмен збив родича, порішав з поліцією та лікарями, і тепер ти нічого не докажеш, десь сусід нахамив жінці, десь ще щось. І людей рве, бо вони воюють, а за їхніми спинами хтось з їхніми рідними повів себе як мразота. Надії на систему немає (нагадати про дніпровського водія-малолітку, який вже вбив декількох людей, але його вкотре відмазують від тюрми?), тому люди акцентують на цих подіях своїх демонів, а дехто, мабуть, збирає невеличкий схрон та планує якісь події. Таких конфліктів за ці роки накопичилося багато. І вони будуть мати продовження. Там, де настає вакуум закону, після війни приходять "лінчевателі".

3. Звичка знаходитись у спільноті і з її допомогою відчувати себе захищеним. Так, це теж вже відпрацьований інстинкт. Не можна тримати людину в координованій системі знищення ворога, а потім чекати, що він швидко змінить свої поведінкові алгоритми. Особливо тоді, коли розуміють, що мирний світ, куди вони повинні повернутися — ніф*га не мирний. Військових за ці дні спантеличила новина про "військових адвокатів". Про те, що ці всі роки, поки вони воювали, в країні існує система наркотрафіку, яка, зокрема, постачала наркотики у ЗСУ, якою керує людина з російським паспортом і вона легалізована в верхніх ешелонах влади. Про "знищення" якої СБУ відзвітувалось ще у 2023-му, а тепер типи, які возили наркоту у ЗСУ, посеред Києва провокують ТЦК та малюють картину для зриву мобілізації. І це дає зрозуміти, що злочинність організована, а ти — ні. Треба організовуватись. Загалом, так само, як Путін колись штовхнув українців обʼєднатися проти єдиного ворога, так само й наркосистема зараз робить багато для координації ветеранів, бо дискусій "що блд з цим робити" я вже чув достатньо. Бо надії немає ні на кого, система корумпована, відомі борці з наркотиками хапають тільки мілких бариг, але в упор не помічають системи, а потрапити в дивний світ, де такі люди мають над тобою владу — мало хто хоче. Цей приклад і наштовхує людей на питання — як жити далі.

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4. Найми спеціалістів. Це буде. Криміналітет буде наймати гарних спеціалістів по напрямках. Снайпінг, вибухівка, РЕР/РЕБ, дрони, тактики… В нас на війні не завжди розуміють, як захиститися від сучасних засобів ураження, а в тилу це розуміють ще менше. Якщо людина вміє виколупувати ціль із захищеної РЕБом, ешелонованою обороною та допоміжними засобами військової броні, то що їм ті броньовані капсули в "членовозах"? Тому ПВК (якщо узгодять) та криміналітет будуть боротися за спеціалістів. Бо держава завжди про…бе найняти гарного спеціаліста, в неї інші інтереси. "Частники" більш мобільні в цьому і краще розуміють перспективу. І люди до них підуть.

Це, на жаль, наше майбутнє. Це було у всіх країнах після війни. Бо так само, як армія — зріз суспільства, так і ветерани — зріз суспільства. Вони герої не тому, що повинні мати високі моральні здібності (яких не має, до речі, цивільне суспільство, так чого б їм це мати?), вони герої тому, що пішли робити те, що не хочуть робити інші, навіть ціною свого життя.

Окай, а чим ти будеш займатися, Саш?

Буду розробляти дрони та засоби їх протидії. Саме на цьому я хочу зосередити свою команду, щоб унікальні спеціалісти не розбіглись у невідомість, втрачаючи концентрацію на тому досвіді, за який було заплачено нашим здоров'ям та життями побратимів. Щоб кримінал не був їм потрібний для адекватного життя.

Але багато хто не буде мати таких можливостей і буде пристосовуватися до обставин. А обставини будуть…різні. Бо таке життя.

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