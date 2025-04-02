Криминализация ветеранов: что грозит Украине после окончания войны

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Криминализация ветеранов

Когда я был маленький, я слышал о бандах "афганцев". В каждом городе были такие группировки, они были небольшие и не очень активные, но в основном их старались не трогать. Помню я "афганцев" и в Одессе (жизнь на Молдаванке, когда с одной стороны Еврейская больница, а с другой — дом, где жил Мишка Япончик, формировала сообщество, которое понимало, как живет криминальный мир Одессы. 90-е были лихими годами). Они больше занимались вопросами получения земельных участков и братской поддержки и не "жестили", как "карабасовцы" или "крокодиловцы", но свой вес и уважение имели.

И тогда я не понимал, чего ветераны пошли в банды. Самое простое, что приходило в голову — ну они там ПТРСники ненормальные, агрессивные, война их сломала, чего бы не жить спокойно, как все?

Только сейчас начал понимать, чего ветераны и в США, и в Европе, и в Советском Союзе, и у нас иногда выбирали криминальный мир. В этом посте я попытаюсь объяснить часть причин этих решений.

1. В ВСУ воюют "братки". Да, их немного, но люди с криминальным опытом, как и обычные люди, пришли воевать за свою страну. И воюют хорошо. Считают себя патриотами, некоторые стали неплохими командирами, которые всегда стояли за личный состав и имели уважение собратьев. По общению — они не хотят возвращаться в прежний мир. Но если при возвращении работы не будет, семья расколется, а процесс социализации займет годы — то что их будет сдерживать от возвращения в старый мир? Особенно когда ты имеешь такое сообщество, где ты дружишь с людьми с довольно разными уникальными навыками и можешь их хантить под свои задачи.

2. Социальные конфликты. За эти годы неоднократно общались с бойцами, которые рассказывали о событиях в тылу, связанных с их друзьями и семьями. Где-то у кого-то бухой бизнесмен сбил родственника, порешал с полицией и врачами, и теперь ты ничего не докажешь, где-то сосед нахамил жене, где-то еще что-то. И людей рвет, потому что они воюют, а за их спинами кто-то с их родными повел себя как мразь. Надежды на систему нет (напомнить о днепровском водителе-малолетке, который уже убил нескольких людей, но его в очередной раз отмазывают от тюрьмы?), поэтому люди акцентируют на этих событиях своих демонов, а некоторые, видимо, собирают небольшой схрон и планируют какие-то события. Таких конфликтов за эти годы накопилось много. И они будут иметь продолжение. Там, где наступает вакуум закона, после войны приходят линчеватели.

3. Привычка находиться в сообществе и с его помощью чувствовать себя защищенным. Да, это тоже уже отработанный инстинкт. Нельзя держать человека в координированной системе уничтожения врага, а потом ждать, что он быстро изменит свои поведенческие алгоритмы. Особенно тогда, когда понимают, что мирный мир, куда они должны вернуться — ниф*га не мирный. Военных за эти дни озадачила новость о "военных адвокатах". О том, что эти все годы, пока они воевали, в стране существует система наркотрафика, которая, в том числе, поставляла наркотики в ВСУ, которой руководит человек с российским паспортом и она легализована в верхних эшелонах власти. Об "уничтожении" которой СБУ отчиталось еще в 2023-м, а теперь типы, которые возили наркоту в ВСУ, посреди Киева провоцируют ТЦК и рисуют картину для срыва мобилизации. И это дает понять, что преступность организована, а ты — нет. Надо организовываться. В принципе, так же, как Путин когда-то толкнул украинцев объединиться против единого врага, так же и наркосистема сейчас делает много для координации ветеранов, потому что дискуссий "что блд с этим делать" я уже слышал достаточно. Потому что надежды нет ни на кого, система коррумпирована, известные борцы с наркотиками хватают только мелких барыг, но в упор не замечают системы, а попасть в странный мир, где такие люди имеют над тобой власть — мало кто хочет. Этот пример и наталкивает людей на вопрос — как жить дальше.

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4. Наем специалистов. Так и будет. Криминалитет будет нанимать хороших специалистов по направлениям. Снайпинг, взрывчатка, РЭР/РЭБ, дроны, тактики... У нас на войне не всегда понимают, как защититься от современных средств поражения, а в тылу это понимают еще меньше. Если человек умеет выковыривать цель из защищенной РЭБом, эшелонированной обороной и вспомогательными средствами военной брони, то что им те бронированные капсулы в "членовозах"? Поэтому ЧВК (если согласуют) и криминалитет будут бороться за специалистов. Потому что государство всегда про...бет нанять хорошего специалиста, у него другие интересы. Частники более мобильны в этом и лучше понимают перспективу. И люди к ним пойдут.

Это, к сожалению, наше будущее. Это было во всех странах после войны. Потому что так же, как армия — срез общества, так и ветераны — срез общества. Они герои не потому, что должны иметь высокие моральные свойства (которых не имеет, кстати, гражданское общество, так почему бы им это иметь?), они герои потому, что пошли делать то, что не хотят делать другие, даже ценой своей жизни.

Окай, а чем ты будешь заниматься, Саш?

Буду разрабатывать дроны и средства их противодействия. Именно на этом я хочу сосредоточить свою команду, чтобы уникальные специалисты не разбежались в неизвестность, теряя концентрацию на том опыте, за который было заплачено нашим здоровьем и жизнями побратимов. Чтобы криминал не был им нужен для адекватной жизни.

Но многие не будут иметь таких возможностей и будут приспосабливаться к обстоятельствам. А обстоятельства будут... разные. Потому что такова жизнь.

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