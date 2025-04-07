Літній наступ РФ: чому він неминучий і чому до нього треба готуватися вже зараз
Новий наступ росіян неминучий, усе свідчить про те, що вони мають намір вимотати ЗСУ і довести до чергової зимової кризи, упевнений військовослужбовець Олександр Карпюк. І він дуже дивується, чому це неясно вищому українському керівництву — ну, або чому ясно, але воно ніяк не готується до цього.
Новий наступ росіян
Щось в фейсбуці почалися нові дискусії на тему "буде чи не буде нова російська навала". І по суті, це не логічні конструктивні діалоги, а знов хитання між стадіями "я хочу вірити в кращі варіанти".
Висновки, що все затихне, такі:
- Інтенсивність боїв спадає.
- Великі втрати особового складу.
- Великі втрати техніки.
Але є завжди "але".
Рекрутинг та мобілізація в ЗС РФ не зупиняється. І наступні бригади готують на полігонах на літній наступ вже зараз. І техніку теж.
Техніка вже не стане рушійною силою, бо ЗС РФ опанували тиск штурмовими групами без техніки або на легкій техніці та мотоциклах. І в умовах дронової війни саме маневрена швидка техніка має більше шансів доставити особовий склад з точки А в точку Б, ніж броньована чи легкоброньована. І росіяни вже вибудували систему, як би з них не сміялись.
А мінування в достатній кількості ми досі не опанували.
Через місяць посадки закриє зелень і скриє особовий склад від дронів. Якщо ви думаєте, що зараз поставлена задача по військах випалювати посадки коли стане тепла погода, щоб випалити їх, поки вони без листя, і були закуплені/розроблені необхідні засоби — ну ви помиляєтесь. "Дракони" ж працювали — і зараз будуть. Мабуть. Тільки "дракони" працювали восени, там інша деревина була по вологості.Важливо
Системного переформатування підрозділів під літню роботу теж немає, хоча в різні періоди ефективність перерозподіляється по різних дронах, а це означає, що знову ми будемо доганяти ситуацію, коли нас в'єпуть. Тому коли штурмові групи підуть по посадках, закритих листями — нам буде дуже складно їх зупинити. А літня погода зменшить кількість санітарних втрат.
Зброя від США потроху закінчується. І задача РФ — нас вимотати до стану зими, коли нам Трамп заблокував допомогу і в нас посипалась Донобласть. Все виглядає на то, що вони хочуть це повторити, щоб мати козир на перемовинах. І затягують режим припинення вогню.
Тому літній наступ буде. Було б непогано, щоб до нього ще й адекватно підготувалися, розробивши стратегію на цей період.
Але є сумніви, що в нас на це верхи здатні. Тому будемо знов імпровізувати влітку, щоб не впасти.
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