Летнее наступление РФ: почему оно неизбежно и почему к нему надо готовиться уже сейчас

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Новое наступление россиян

Что-то в фейсбуке начались новые дискуссии на тему "будет или не будет новое российское нашествие". И по сути, это не логические конструктивные диалоги, а снова шатание между стадиями "я хочу верить в лучшие варианты".

Выводы, что все затихнет, таковы:

Интенсивность боев спадает. Большие потери личного состава. Большие потери техники.

Но есть всегда "но".

Рекрутинг и мобилизация в ВС РФ не останавливается. И следующие бригады готовят на полигонах на летнее наступление уже сейчас. И технику тоже.

Техника уже не станет движущей силой, потому что ВС РФ овладели давлением штурмовыми группами без техники или на легкой технике и мотоциклах. И в условиях дроновой войны именно маневренная быстрая техника имеет больше шансов доставить личный состав из точки А в точку Б, чем бронированная или легкобронированная. И россияне уже выстроили систему, как бы над ними не смеялись.

А минирование в достаточном количестве мы до сих пор не освоили.

Через месяц посадки закроет зелень и скроет личный состав от дронов. Если вы думаете, что сейчас поставлена задача по войскам выжигать посадки, когда станет теплая погода, чтобы выжечь их, пока они без листьев, и были закуплены/разработаны необходимые средства — ну вы ошибаетесь. "Драконы" же работали — и сейчас будут. Наверное. Только "драконы" работали осенью, там другая древесина была по влажности.

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Системного переформатирования подразделений под летнюю работу тоже нет, хотя в разные периоды эффективность перераспределяется по разным дронам, а это значит, что опять мы будем догонять ситуацию, когда нас въепут. Поэтому, когда штурмовые группы пойдут по посадкам, закрытым листьями — нам будет очень сложно их остановить. А летняя погода уменьшит количество санитарных потерь.

Оружие от США понемногу заканчивается. И задача РФ — нас вымотать до состояния зимы, когда нам Трамп заблокировал помощь и у нас посыпалась Донобласть. Все выглядит так, что они хотят это повторить, чтобы иметь козырь на переговорах. И затягивают режим прекращения огня.

Поэтому летнее наступление будет. Было бы неплохо, чтобы к нему еще и адекватно подготовились, разработав стратегию на этот период.

Но есть сомнения, что у нас на это верхи способны. Поэтому будем снова импровизировать летом, чтобы не упасть.

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