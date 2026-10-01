50 відтінків "Веріті": якою виявилася найочікуваніша екранізація роману Колін Гувер із Дакотою Джонсон та Енн Гетевей у головних ролях"

Як і слід було очікувати, бестселер чекав на екранізацію, і вона відбулася. Їй передували інші екранізації романів письменниці, яку раз у раз творчо тягне до дослідження темного несвідомого: зловживань, зрад, глибоко невисловленого та поверхнево прихованого. За останні два роки глядачі переглянули "Сумуючи за тобою", "Спогад про нього" та згаданий вище фільм "Покинь, якщо кохаєш" 2024 з Блейк Лайвлі та Джастіном Бальдоні у головних ролях.

Трейлер фільму "Веріті" 2026

До речі, фільм із Лайвлі та Бальдоні мав великий успіх у прокаті. Але зрештою запам’ятався переважно вельми скандальними судовими суперечками у стилі "Бранджеліни-2". Хоча, як на мене, ця публічна війна зіркових адвокатів лише додала пікантності тому глянцевому, абсурдному й симпатичному безладу ("Все закінчиться на нас", 2024), який так сподобався всім.

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Мова оповідань Колін Гувер проста й доступна. Вона розмовляє з читачем про складні й навіть засуджувані суспільством теми у легкому розмовному стилі, демонструючи прийняття найтемніших сторін особистості, не наголошуючи на розмежуванні чорного та білого.

Про що фільм "Веріті" 2026 року з Енн Гетевей та Дакотою Джонсон у головних ролях

Початківець-письменниця Лоуен (Дакота Джонсон) отримує безпрецедентну пропозицію від видавництва: стати літературною рабинею однієї з найвідоміших авторок бестселерів у світі — Веріті Кроуфорд (Енн Гетевей).

Справа в тому, що Веріті, авторка з мільйонними тиражами, втратила працездатність внаслідок страшної аварії. Тепер вона не може закінчити новий роман, на який укладено семизначний контракт із видавництвом.

У свою чергу, творчість Лоуена важко назвати затребуваною, тому, недовго думаючи, героїня Дакоти Джонсон погоджується на цю вигідну "підробітку" і навіть переїжджає до розкішного будинку Веріті в засніженому Вермонті, куди її запрошує чоловік літературної знаменитості Джеремі (Джош Гартнетт).

Фото: Кадр из фильма

Після приїзду Лоуен дізнається, що Веріті перебуває у вегетативному стані після аварії. Вона прикута до інвалідного візка, не розмовляє й не рухається. До того ж Лоуен знаходить таємну автобіографію Веріті, де описані дуже підступні таємні наміри героїні Енн Гетевей, які показують письменницю в найгіршому та найтемнішому світлі.

На тлі всього цього між Лоуен і Джеремі зав’язується таємний роман. Ситуацію ускладнює підозра, що Веріті, можливо, стежить за чоловіком і його новою коханою в стінах власного будинку.

Фото: Кадр из фильма

Режисер Майкл Шоултер створив досить яскравий психологічний трилер. Можливо, у деяких моментах фільму бракує зухвалості. Це зробило б фільм гострішим та емоційно глибшим, а його героїв — ще більш похмурими персонажами.

Роль Дакоти Джонсон нагадує глядачам про перший тріумф актриси — роль Анастейші Стіл у фільмі "50 відтінків сірого". Саме той контраст між образом "хорошої дівчинки" та її темною стороною, що Дакоті вдається ідеально, хто б що не заперечував.

Енн Гетевей дісталася роль поганої (чи дуже поганої?) дружини, матері та особистості. Готична зовнішність актриси якнайкраще використана режисером для цієї ролі: червона сукня на тлі небезпечного погляду та двозначної посмішки — мабуть, найкраще, що трапилося з цією екранізацією.

Між ними — об’єкт мрій усіх дівчат планети 1990-х — початку 2000-х Джош Гартнетт. Тут він — втомлений, змучений життям чоловік, якому не пощастило. Втім, можливо, все навпаки?

Нагадаємо, у жовтні 2026 року в український прокат виходить новий фільм іспанського майстра кінематографу та оскароносного режисера Педро Альмодовара ("Шкіра, в якій я живу", "Поговори з нею") під назвою "Гірке Різдво".

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