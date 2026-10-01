50 оттенков "Верити": какой получилась самая ожидаема экранизация романа Колин Гувер с Дакотой Джонсон и Энн Хэтэуэй

Предсказуемо, бестселлер ожидал экранизацию, и она произошла. Ей предшествовали другие постановки романов писательницы на экране, которую то и дело творчески клонит в копание темного бессознательного: абьюза, измен, глубоко невысказанного и поверхностно спрятанного. За последние два года зрители посмотрели "Сожалея о тебе", "Напоминание о нем" и выше упомянутый "Все закончится на нас" 2024 с Блейк Лайвли и Джастином Бальдони в главных ролях.

Трейлер фильма "Верити"2026

К слову, фильм с Лайвли и Бальдони оказался очень успешным в прокате. Но в итоге запомнился преимущественно весьма скандальными разборками в суде в стиле Бранджелины-2. Хотя, как по мне, эта публичная война звездных адвокатов лишь добавила пикантности тому глянцевому абьзивному симпатичному безобразию ("Все закончится на нас" 2024), которое так всем понравилось.

Видео дня

Язык повествований Колин Гувер прост и доступен. Она разговаривает с читателем о сложных и даже порицаемых обществом материях в легком разговорном стиле, демонстрируя принятие самых темных сторон личности, не акцентируя на различии черного и белого.

О чем фильм "Верити" 2026 с Энн Хэтэуэй и Дакотой Джонсон в главных ролях

Начинающая писательница Лоуэн (Дакота Джонсон) получает беспрецедентное предложение от издательства: стать литературным рабом для одной из самых известных авторов бестселлеров в мире — Верити Кроуфорд (Энн Хэтэуэй).

Дело в том, что Верити, автор с миллионными тиражами, стала недееспособной в результате страшной аварии. Теперь она не может закончить новый роман, на который подписан семизначный контракт с издательством.

В свою очередь творчество Лоуэн сложно назвать востребованным, поэтому, недолго думая, героиня Дакоты Джонсон соглашается на эту выгодную "подработку" и даже переезжает в роскошный дом Верити в заснеженном Вермонте, куда ее приглашает супруг литературной знаменитости Джереми (Джош Хартнетт).

Фото: Кадр из фильма

По приезду Лоуэн узнает, что Верити пребывает в вегетативном состоянии после аварии. Она прикована к инвалидному креслу, не разговаривает и не двигается. К тому же Лоуэн находит секретную автобиографию Верити, где описаны очень злые тайные намерения героини Энн Хэтэуэй, которые демонстрируют писательницу в наихудших и самых темных красках.

На фоне всего у Лоуэн и Джереми завязывается тайный роман. Ситуация обострена подозрением на то, что Верити, возможно, следит за мужем и его новой возлюбленной в стенах собственного дома.

Фото: Кадр из фильма

Режиссер Майкл Шоултер создал довольно яркий психологический триллер. Возможно, в некоторых моментах ленте не достает дерзости. Она сделала бы фильм более острым и эмоционально глубоким, а его героев — еще более темными персонажами.

Роль Дакоты Джонсон напоминает зрителям о первом триумфе актрисы — роли Анастейши Стил в "50 оттенках серого". Тот же контраст образа хорошей девочки и ее темной изнанки, который получается у Дакоты идеально, кто бы что ни возражал.

Энн Хэтэуэй достался образ плохой (или очень плохой?) жены, матери и личности. Готическая внешность актрисы как нельзя лучше использована режиссером для этой роли: алое платье на фоне опасного взгляда и двусмысленной улыбки — пожалуй, лучшее, что случилось с этой экранизацией.

Между ними — краш всех девочек планеты из 1990-х – начала 2000-х Джош Хартнетт. Здесь он уставший, побитый жизнью муж, которому не повезло. Впрочем, возможно, все наоборот?

Напомним, в октябре 2026 в украинский прокат выходит новая картина испанского мэтра от кинематографа и оскароносного режиссера Педро Альмодовара ("Кожа, в которой я живу", "Поговори с ней") под названием "Горькое Рождество".

Ранее мы также рассказывали, каким получился фильм "Сердце зверя" с Брэдом Питтом.