50 оттенков "Верити": какой получилась самая ожидаема экранизация романа Колин Гувер с Дакотой Джонсон и Энн Хэтэуэй
В украинский прокат вышла, пожалуй, наиболее ожидаемая экранизация романа автора бестселлера "Все закончится на нас" ("Брось, если любишь") — Колин Гувер. Роман "Тайный дневник Верити" 2018, написанный автором в жанре эротический триллер, был опубликован Гувер за личные средства и стал триумфально знаменитым.
Предсказуемо, бестселлер ожидал экранизацию, и она произошла. Ей предшествовали другие постановки романов писательницы на экране, которую то и дело творчески клонит в копание темного бессознательного: абьюза, измен, глубоко невысказанного и поверхностно спрятанного. За последние два года зрители посмотрели "Сожалея о тебе", "Напоминание о нем" и выше упомянутый "Все закончится на нас" 2024 с Блейк Лайвли и Джастином Бальдони в главных ролях.
К слову, фильм с Лайвли и Бальдони оказался очень успешным в прокате. Но в итоге запомнился преимущественно весьма скандальными разборками в суде в стиле Бранджелины-2. Хотя, как по мне, эта публичная война звездных адвокатов лишь добавила пикантности тому глянцевому абьзивному симпатичному безобразию ("Все закончится на нас" 2024), которое так всем понравилось.
Язык повествований Колин Гувер прост и доступен. Она разговаривает с читателем о сложных и даже порицаемых обществом материях в легком разговорном стиле, демонстрируя принятие самых темных сторон личности, не акцентируя на различии черного и белого.
О чем фильм "Верити" 2026 с Энн Хэтэуэй и Дакотой Джонсон в главных ролях
Начинающая писательница Лоуэн (Дакота Джонсон) получает беспрецедентное предложение от издательства: стать литературным рабом для одной из самых известных авторов бестселлеров в мире — Верити Кроуфорд (Энн Хэтэуэй).
Дело в том, что Верити, автор с миллионными тиражами, стала недееспособной в результате страшной аварии. Теперь она не может закончить новый роман, на который подписан семизначный контракт с издательством.
В свою очередь творчество Лоуэн сложно назвать востребованным, поэтому, недолго думая, героиня Дакоты Джонсон соглашается на эту выгодную "подработку" и даже переезжает в роскошный дом Верити в заснеженном Вермонте, куда ее приглашает супруг литературной знаменитости Джереми (Джош Хартнетт).
По приезду Лоуэн узнает, что Верити пребывает в вегетативном состоянии после аварии. Она прикована к инвалидному креслу, не разговаривает и не двигается. К тому же Лоуэн находит секретную автобиографию Верити, где описаны очень злые тайные намерения героини Энн Хэтэуэй, которые демонстрируют писательницу в наихудших и самых темных красках.
На фоне всего у Лоуэн и Джереми завязывается тайный роман. Ситуация обострена подозрением на то, что Верити, возможно, следит за мужем и его новой возлюбленной в стенах собственного дома.
Режиссер Майкл Шоултер создал довольно яркий психологический триллер. Возможно, в некоторых моментах ленте не достает дерзости. Она сделала бы фильм более острым и эмоционально глубоким, а его героев — еще более темными персонажами.
Роль Дакоты Джонсон напоминает зрителям о первом триумфе актрисы — роли Анастейши Стил в "50 оттенках серого". Тот же контраст образа хорошей девочки и ее темной изнанки, который получается у Дакоты идеально, кто бы что ни возражал.
Энн Хэтэуэй достался образ плохой (или очень плохой?) жены, матери и личности. Готическая внешность актрисы как нельзя лучше использована режиссером для этой роли: алое платье на фоне опасного взгляда и двусмысленной улыбки — пожалуй, лучшее, что случилось с этой экранизацией.
Между ними — краш всех девочек планеты из 1990-х – начала 2000-х Джош Хартнетт. Здесь он уставший, побитый жизнью муж, которому не повезло. Впрочем, возможно, все наоборот?
Напомним, в октябре 2026 в украинский прокат выходит новая картина испанского мэтра от кинематографа и оскароносного режиссера Педро Альмодовара ("Кожа, в которой я живу", "Поговори с ней") под названием "Горькое Рождество".
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