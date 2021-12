"Інтелект стане послугою. Ми всі розмовлятимемо однією мовою. І це не англійська. Це мова капіталізму" - головні тези GLOBAL INSPIRING FORUM'2021 у Києві

Технології змінюють наш світ дуже швидко і змушують бізнеси думати наперед. Пандемія стала не тільки фактором невизначеності, а машиною часу для цифрової трансформації. Традиційні методи роботи та бізнес-моделі застаріли та перестають відповідати запитам клієнтів. Думати про Післязавтра, будувати стратегію на Післязавтра, задовольняти клієнтів Післязавтра – ось бізнес-вектор, який допоможе досягати успіху в майбутньому.

The Day After Tomorrow – саме таким став основний лейтмотив GLOBAL INSPIRING FORUM’2021: Світовий інтелект на одній сцені. Це один із найбільш масштабних в Україні інтелектуальних просторів для бізнес-лідерів та їхніх команд, що 9 грудня 2021, в Києві та онлайн організувала компанія KA Group. Міжнародні спікери, бізнес-мислителі та світові експерти сучасності разом з ТОП-менеджерами та лідерами говорили про побудову успішних компаній майбутнього.

Український бізнес відчуває потребу в пошуку нових шляхів розвитку та демонструє готовність до змін. Про це також заявив зі сцени Вячеслав Климов – співзасновник компанії Нова пошта, генерального партнера Global Inspiring Forum’2021: "Нам з вами в черговий раз дісталося жити в часи мега турбулентності. Нас оточують ряд зовнішніх умов до задачки, яку кожному доведеться вирішувати сьогодні та післязавтра. Вихід може бути лише один – це перманентна трансформація, що має стати частиною нашої з вами ДНК, новою бізнес-моделлю. Трансформація ставлення до клієнта – тотальна клієнтоцентричність. Трансформація продукту – легкість, швидкість та доступність в "один клік". Трансформація команди – полювання на талантів. Трансформація бренду – тотальна довіра, щирість та правда".

КЛЮЧОВІ ІДЕЇ ВІД СПІКЕРІВ GLOBAL INSPIRING FORUM`2021:

К’єлл Нордстрем — професор економіки та філософії, експерт зі списку Thinkers 50.

· Ця пандемія стала машиною часу не тільки для кожного особисто, а й для всієї планети. Ми сіли в машину часу навесні 2020-го року і наше життя трансформувалося у 2026…2028 роки, а в окремих сферах ми наблизилися до 2030-го року.

· Чорні лебеді прилітають і летять назад. Проте є те, що не змінюється – це ми з вами. Ми дуже ліниві не хочемо змінюватися, щоб не розтрачувати енергію – це можливо лише під великим натиском. Пандемія і стала тим тиском, що змусив нас змінити звичне життя. Але і до попереднього життя ми вже не повернемось – бо ми ліниві.

· Абсолютно всі знання будуть в одному місці і стануть загальнодоступними… за окрему плату. Це буде стрімінговий сервіс за принципом Spotify. Обмежень не буде: освіта зміниться, конкурентна перевага зміниться. Інтелект стане послугою. Коли це станеться, ми всі станемо розмовляти однаково – мовою капіталізму: мова відсотків, контрактів, правил, онбордингу тощо. Не важливо, з якої ви країни якою мовою розмовлятимете – ми всі зрозуміємо один одного.

Полін Браун — еx-голова Ради директорів північноамериканського підрозділу LVMH (Moet Hennessy Louis Vuitton), авторка книги "Естетичний інтелект".

· Немає гострого розуміння гарного чи поганого смаку – це все діапазон сприйняття. На наше відчуття смаку впливає багато: генетика, соціум, епоха, у якій ви живете, тощо.

· Пастка бізнесу в тому, що власники турбуються про ситуацію в точці продажу і відчуттях клієнтів після використання продукту чи послуги. Але це лише 50% ефекту. Інші 50% — це співвідношення очікування та реального досвіду. Це як поїздка у Disneyland: ви купуєте не лише емоції від відвідування парку, але й від очікування вашої поїздки, її планування та, навіть, ваших спогадів про дитинство.

Стівен Ван Беллегем — професор з маркетингу у Vlerick Business School, міжнародний експерт з маркетингу та клієнтського досвіду у цифровому світі, автор бестселерів "The Offer You Can't Refuse" та "Customers the day after tomorrow".

· Є три складові, які допоможуть отримати серця і розуми клієнтів Післязавтра: зручність цифрових технологій + емпатія + рішення глобальних проблем.

· Через високий темп зростання цифрових технологій сьогодні потреба в людській емпатії вища в рази, ніж будь-коли раніше. Пам’ятайте, що ваші клієнти – це люди, а не статистичні дані, звіти чи excel-таблички. Емпатія – це навичка майбутнього. Що краще ви будете розуміти життя клієнта, то щасливішим зможете його зробити.

· Клієнт – це людина. У нього своє життя, і він проживає якісь ситуації в певний момент часу. Тому важливо брати участь у цьому житті клієнта, будувати філософію "partner journey". Це не стосується оптимізації ваших операційних процесів. Це стосується вашого впливу на створення позитивних змін у житті клієнта.

Метт Кребтрі – британський експерт із бізнес-стратегій та управління змінами.

· Час від часу піддавайте сумніву ваші переваги. Перегляньте всі несприятливі моменти в бізнесі за останні два роки. Подумайте, можливо проблема була не тільки в пандемії та кризі. Можливо, були ще й інші фактори, які впливали на ваші результати. Пандемія скоро закінчиться, а от проблеми можуть з’явитися знову.

· Потрібно час від часу робити стрес-тест для свого бізнесу. Окрім коронавірусу, є маса інших загроз, які можуть суттєво вплинути на ваш бізнес. Вам потрібно погратися у "війну" і подумати, як ви будете відбиватися за різних обставин.

· Розгляньте 4 ситуації: "Як на мій бізнес можуть вплинути…", наприклад: зміна клімату, роботизація, Китай чи політична нестабільність. Чи є у вас сценарії до кожної з цих ситуацій? Розробляйте завжди три варіанти: найгірший, базовий та найкращий.

Джеймс Тейлор — міжнародний експерт з інновацій, бізнес-креативності та управління змінами.

· Люди постійно хочуть літати вище і рухатися швидше. Але, щоб оскаржити традиційні методи мислення – потрібно ризикнути.

· Важливе поєднання співпраці та креативу. Креатив людини та її спроможність співпрацювати з іншими людьми і машинами будуть визначати наше майбутнє.

· Є багато причин, чому варто інвестувати в креативних людей і в креативність у людях. Люди, які мають креативний елемент у щоденних задачах, на 15% щасливіші на роботі, ніж інші. Це сприяє збільшенню продуктивності.

Ґреґ Маккеон – світовий експерт з есенціалізму, автор світових бестселерів "Есенціалізм. Мистецтво визначати пріоритети" та "Без зусиль. Досягайте важливого легше".

· Відкиньте непотрібне. Недостатньо тільки знати свої пріоритети. Важливо ще розуміти, які речі для вас неважливі і від них можна буде взагалі відмовитись. Стратегія есенціалізму в тому, щоб навчитися говорити "ні" певним людям і процесам. Потрібно вміти забирати з поля гри неважливе.

· "Просто" не дорівнює "ліниво". У більшості з нас є хибна думка, що просто – значить ліниво (easy = lasy). І ми намагаємося досягти більшого успіху більшими зусиллями, що часто призводить до вигорання. Перевертайте будь-яку проблему з ніг на голову – дивіться, як це можна зробити простіше.

· Спрощуйте. Це не означає, що вам потрібно переходити від складного до простого і перебудовувати всі процеси. Починайте з нуля: запитуйте себе на старті: як ви можете вирішити конкретну проблему в 1-2 кроки.

Наступний, п’ятий Global Inspiring Forum’2022: світовий інтелект на одній сцені відбудеться 18 листопада 2022 року, у Києві та онлайн. Зареєструватися та забронювати квитки за вигідною ціною для себе й своєї команди ви можете до 31 грудня 2021 за посиланням: https://gif2022.ticketforevent.com.

До зустрічі на Global Inspiring Forum’2022!