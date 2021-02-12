У мережі спливли слова нібито Вітренка про підвищення цін на газ та електроенергію в 1,5-2 рази

Про плани підвищити тарифи в.о. міністра енергетики України нібито говорив на закритій зустрічі з журналістами.

Журналіст Євген Куксін оприлюднив у мережі аудіозапис, на якому людина з голосом, схожим на голос кандидата на посаду міністра енергетики Юрія Вітренка, каже, що ціни на комунальні послуги та енергоносії треба збільшувати в півтора-два рази.

За словами Куксіна, це — голос Юрія Вітренка із закритої зустрічі з журналістами, де говорили про те, навіщо йому Кабмін, і що буде, коли або якщо Верховна Рада таки призначить його в уряд.

"Якщо просто зараз ми сказали: давайте повні ціни і повні тарифи. Електроенергію потрібно підвищувати у два рази, опалення потрібно підвищувати у два рази, газ, якщо взяти річну ціну, це буде в півтора рази (порівняно з 6,99), далі буде вода, сміття, тобто інші тарифи потягнуться за електроенергією і за газом. Умовно кажучи, спрощено, усе виросте у два рази. Це при тому, що для багатьох і зараз це реальна проблема, скільки люди платять за комуналку", — йдеться далі в аудіо.

Далі більше:

"Мене попросили не робити ніяких різких рухів, бо це може негативно вплинути на голосування", — говорить голос. Під різкими рухами, припустив журналіст, малося на увазі скасування пільгового тарифу на перші 100 кіловат-годин електроенергії, яка обурила українців.

У записі йдеться також про те, що однією з причин газової кризи в Україні стало "бажання Фірташа і його менеджерів заробити" після того, як Вітренко почав домагатися змін в ПСО (моделі покладання спецобовʼязків):

"Чому я завжди домагався зміни ПСО? Вони перестали отримувати можливість красти. Це поділ платіжок, потім зміна ПСО. Це призвело до того, що щоб якось покривати витрати і заробляти, їм довелося підвищувати тарифи. Бо раніше вони могли заробляти по- іншому".

Також нібито Вітренко каже про те, що стоїть за зниженням ціни на газ:

"З прагматичної точки зору мені треба було знизити ціну на газ для того, щоб можна було підвищити ціну на електроенергію. Ніяким Фірташа і Нафтогазу я не допомагав. 6,99 грн/куб — взагалі-то моє рішення".

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Нагадаємо: кандидатуру тимчасово виконуючого обов'язки міністра енергетики України Юрія Вітренка втретє винесуть на голосування у Верховній Раді в ролі кандидата на пост заступника голови Кабінету міністрів України.

21-го грудня 2020 року Кабмін призначив колишнього виконавчого директора "Нафтогазу" Юрія Вітренка виконуючим обов'язки міністра енергетики. За кілька днів до цього, 17-го грудня кандидатура Вітренка була виставлена на голосування у Верховній Раді, однак не отримала необхідних 40 голосів. Через понад місяць, 28-го січня Рада повторно не підтримала призначення Вітренка на посаду першого віце-прем'єр-міністра — міністра енергетики.