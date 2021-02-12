В Сети всплыли слова якобы Витренко о повышении цен на газ и электроэнергию в 1,5-2 раза

О планах повысить тарифы и.о. министра энергетики Украины якобы говорил на закрытой встрече с журналистами.

Журналист Евгений Куксин обнародовал в сети аудиозапись, на который человек с голосом, похожим на голос кандидата на должность министра энергетики Юрия Витренко, говорит, что цены на коммунальные услуги и энергоносители надо увеличивать в полтора-два раза.

По словам Куксина, это – голос Юрия Витренко с закрытой встречи с журналистами, где говорили о том, зачем ему Кабмин, и что будет, когда или если Верховная Рада таки назначит его в правительство.

"Если просто сейчас мы сказали: давайте полные цены и полные тарифы. Электроэнергию нужно повышать в два раза, отопление нужно повышать в два раза, газ, если взять годовую цену, это будет в полтора раза (в сравнении с 6,99), дальше будет вода, мусор, то есть другие тарифы потянутся за электроэнергией и за газом. Условно говоря, упрощенно, все вырастет в два раза. Это при том, что для многих и сейчас это реальная проблема, сколько люди платят за коммуналку", – говорится дальше в аудио.

Дальше больше:

"Меня попросили не делать никаких резких движений, потому что это может негативно повлиять на голосование", – говорит голос. Под резкими движениями, предположил журналист, имелась в виду отмена льготного тарифа на первые 100 киловатт-часов электроэнергии, которая возмутила украинцев.

В записи говорится также о том, что одной из причин газового кризиса в Украине стало "желание Фирташа и его менеджеров заработать" после того, как Витренко начал добиваться изменений в ПСО (модели возложения спецобязательств):

"Почему я всегда добивался смены ПСО? Они перестали получать возможность воровать. Это разделение платежек, затем смена ПСО. Это привело к тому, что чтобы как-то покрывать траты и зарабатывать, им пришлось повышать тарифы. Потому что раньше они могли зарабатывать по- другому".

Также якобы Витренко говорит о том, что стоит за снижением цены на газ:

"С прагматичной точки зрения мне надо было снизить цену на газ для того, чтобы можно было повысить цену на электроэнергию. Никаким Фирташам и Нафтогазам я не помогал. 6,99 грн/куб – вообще-то мое решение".

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Напомним, кандидатуру временно исполняющего обязанности министра энергетики Украины Юрия Витренко в третий раз вынесут на голосование в Верховной Раде в качестве кандидата на пост заместителя главы Кабинета министров Украины.

21-го декабря 2020 года Кабмин назначил бывшего исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко исполняющим обязанности министра энергетики. За несколько дней до этого, 17-го декабря кандидатура Витренко была выставлена на голосование в Верховной Раде, однако не добрала необходимых 40 голосов. Спустя более чем месяц, 28-го января Рада повторно не поддержала назначение Витренко на должность первого вице-премьер-министра – министра энергетики.