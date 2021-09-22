ЗМІ: в Миколаєві розпочався другий раунд боротьби МГЗ з постраждалими від червоного шламу

У Миколаївському обласному Апеляційному суді почався розгляд позову громадської організації "Стоп шлам" проти власників Миколаївського глиноземного заводу. Про це повідомила "КП в Україні" в статті Битва за здоров'я: в Миколаєві розпочинається другий раунд судового протистояння МГЗ і "Стоп шлам"

Автор розповідає про те, що громадська організація "Стоп шлам" була організована жителями Миколаївської області у 2019 році для захисту регіону від наслідків забруднення навколишнього середовища відходами виробництва МГЗ — червоним шламом.

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У статті наводяться результати експертизи червоного шламу, проведеної Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз: вона виявила у відходах виробництва МГЗ миш'як, кадмій, ртуть, свинець, а також елементи алюмінію, бор, кальцій, хром, залізо, магній, сірку, стибіум, станум, ванадій, стронцій і силіцій, які становлять найбільшу небезпеку для людей.

У результаті пізнішої експертизи, проведеної Науково-дослідною лабораторією, більшу частину цих елементів виявили в організмах людей, які живуть в околицях шламосховищ МГЗ.

Повідомляється, що надлишок перерахованих елементів в організмі людини викликає рак, хворобу Альцгеймера та інші смертельно небезпечні для людей хвороби.

У травні 2021 року Заводський районний суд Миколаєва визнав правомірним позов, поданий 1279 постраждалими від червоного шламу, і постановив виплатити їм 9,2 млрд гривень компенсації. Після чого було організовано тиск на потерпілих, на експертів і на суд.

"Постраждалих "кошмарила" Нацполіція, погрожуючи 12 роками в'язниці і в якості альтернативи пропонувала вийти зі "Стоп шлам" і з позову. Але ця атака була відбита: діями слідчого Нацполіції Мішанова займеться Держбюро розслідувань", — пише автор.

Також у статті йдеться про те, що Держфіскальна служба почала розслідування за фактом ухилення керівництва підприємства від сплати екологічного податку протягом трьох років. Загальна сума несплаченого податку становить 240 мільярдів гривень.

"Екологічний податок, від сплати якого ухиляється МГЗ, повинен направлятися, у тому числі, на утилізацію шламу. Так що фактично керівництво заводу цілеспрямовано знищує екологію регіону та здоров'я його мешканців", — пише "КП в Україні".