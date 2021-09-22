СМИ: в Николаеве начался второй раунд борьбы НГЗ с пострадавшими от красного шлама

В Николаевском областном Апелляционном суде началось рассмотрение иска общественной организации "Стоп шлам" против собственников Николаевского глиноземного завода. Об этом сообщила "КП в Украине" в статье Битва за здоровье: в Николаеве начинается второй раунд судебного противостояния НГЗ и "Стоп шлам"

Автор рассказывает о том, что общественная организация "Стоп шлам" была организована жителями Николаевской области в 2019 году для защиты региона от последствий загрязнения окружающей среды отходами производства НГЗ – красным шламом.

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В статье приводятся результаты экспертизы красного шлама, проведенной Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз: она выявила в отходах производства НГЗ мышьяк, кадмий, ртуть, свинец, а также элементы алюминия, бор, кальций, хром, железо, магний, серу, стибиум, станум, ванадий, стронций и силиций, которые представляют наибольшую опасность для людей.

В результате более поздней экспертизы, проведенной Научно-исследовательской лабораторией, большую часть этих элементов выявили в организмах людей, живущих в окрестностях шламохранилищ НГЗ.

Сообщается, что избыток перечисленных элементов в организме человека вызывает рак, болезнь Альцгеймера и другие смертельно опасные для людей болезни.

В мае 2021 года Заводской районный суд Николаева признал правомерным иск поданный 1279 пострадавшими от красного шлама, и постановил выплатить им 9,2 млрд гривен компенсации. После чего было организовано давление на пострадавших, на экспертов и на суд.

"Пострадавших "кошмарила" Нацполиция, угрожая 12 годами тюрьмы и в качестве альтернативы предлагая выйти из "Стоп шлам" и из иска. Но эта атака была отбита: действиями следователя Нацполиции Мишанова займется Госбюро расследований", – пишет автор.

Также в статье говорится о том, что Госфискальная служба начала расследование по факту уклонения руководства предприятия от уплаты экологического налога в течение трех лет. Общая сумма неуплаченного налога составляет 240 миллиардов гривен.

"Экологический налог, от уплаты которого уклоняется НГЗ, должен направляться, в том числе, на утилизацию шлама. Так что фактически руководство завода целенаправленно уничтожает экологию региона и здоровье его жителей", – пишет "КП в Украине".