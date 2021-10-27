"Ситуація критична, відмовляють внутрішні органи", — Гордон про стан Саакашвілі

Колишній президент Грузії голодує майже чотири тижні, і за цей час втратив 14 кг ваги.

Міхеіл Саакашвілі в грузинській в'язниці вже чотири рази пережив реанімацію. Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив журналіст Дмитро Гордон.

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За його словами, ситуація з експрезидентом Грузії критична, оскільки Міхеіл Саакашвілі продовжує стрімко втрачати вагу.

Український політик, як стверджує Дмитро Гордон, голодує вже 27 днів, і у нього починають відмовляти внутрішні органи.

"На сьогодні мінус 14 кг ваги, відмовляють внутрішні органи, чотири рази була у нього реанімація. Грузинська влада каже, що його потрібно перевести до тюремної лікарні, але вона контролюється не хочу навіть говорити, ким", — попередив Дмитро Гордон в ефірі телеканалу .

Журналіст також не знає, що може статися у Міхеілом Саакашвілі у лікарні при пенітенціарній установі, оскільки там відсутній навіть апарат для МРТ.

"Ситуація огидна з Михайлом Саакашвілі. Ситуація шалено дурна з погляду грузинської влади", — продовжив журналіст.

Дмитро Гордон також пояснив сьогоднішнє видворення його з Грузії тим, що влада країни побоюється можливих зіткнень на вулицях.

Зазначимо, що 27 жовтня з'явилася інформація, що Дмитра Гордона не пустили до Грузії. Журналіст розповів, що після прильоту до Тбілісі близько години провів на паспортному контролі, а правоохоронці так і не назвали причину видворення.

Раніше Фокус писав про затримання Міхеіла Саакашвілі в Грузії 1 жовтня. Експрезидента затримали напередодні проведення місцевих виборів на конспіративній квартирі. Після етапування до колонії Міхеіл Саакашвілі пройшов обстеження у медиків та оголосив голодування. Кохана експрезидента Грузії Єлизавета Ясько розповіла, що під час голодування політик схуд на 15 кг і тому його потрібно терміново госпіталізувати.

Адвокат політика Ніка Гварамія попереджав, що у разі переведення Міхеіла Саакашвілі до тюремної лікарні влада країни може спровокувати бунт для подальшої ліквідації експрезидента.

Також Фокус публікував перші кадри Міхеіла Саакашвілі, який голодує в грузинській в'язниці.