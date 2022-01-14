Слідчі можуть влаштувати перехресний допит Порошенка та Медведчука – ДБР

У разі перехресного допиту будь-яка сторона справи може в суді ставити запитання. Він буде можливим, якщо правоохоронці зберуть необхідну базу фактажу, повідомили в ДБР.

Слідчі можуть влаштувати перехресний допит п'ятого президента України, лідера "Європейської солідарності" ("ЄС") Петра Порошенка та народного депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука в справі про постачання вугілля з тимчасово окупованих районів Донбасу. Про це повідомила радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань (ДБР) Тетяна Сап'ян на брифінгу, який транслювала пресслужба відомства в YouTube.

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"Кримінально-процесуальний кодекс не виключає такої можливості. Якщо буде така база та потреба, слідчі зроблять необхідні дії, зберуть фактаж і запросять на перехресний допит двох вищевказаних осіб", – розповіла радниця.

Зазначимо, що під час перехресного допиту будь-яка сторона, яка бере участь у справі, може в суді ставити запитання свідку. Перехресний допит проводять після основного або первинного допиту, під час якого питання ставить обмежена кількість учасників процесу.

Нагадаємо, що Порошенка підозрюють у держзраді та сприянні тероризму за організацію схем незаконного постачання вугілля з ОРДЛО, йому загрожує до 15 років в'язниці. Таке саме звинувачення отримав і Медведчук. За версією правоохоронців, Медведчук і Порошенко зірвали постачання вугілля з ПАР, що призвело до енергокризи в Україні.

Медведчук разом із однопартійцем Тарасом Козаком проходять за іншою справою про держзраду – за спробу розграбування національних ресурсів родовища "Глибоке" в окупованому Криму.

Лідер "ЄС" виїхав закордон відразу після того, як слідчі ДБР хотіли вручити йому повістку. Він планує прилетіти до Києва з Варшави вранці 17 січня та зустрітися з генпрокуроркою Іриною Венедіктовою.

Порошенко запевняв, що президент України Володимир Зеленський не зможе ув'язнити його.