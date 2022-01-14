Следователи могут устроить перекрестный допрос Порошенко и Медведчука – ГБР

При перекрестном допросе любая сторона дела может в суде задавать вопросы. Он будет возможен, если правоохранители соберут необходимую базу фактажа, сообщили в ГБР.

Следователи могут устроить перекрестный допрос пятого президента Украины, лидера "Европейской солидарности" ("ЕС") Петра Порошенко и народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука по делу о поставках угля из временно оккупированных районов Донбасса. Об этом сообщила советник по коммуникациям Государственного бюро расследований (ГБР) Татьяна Сапьян на брифинге, который транслировала пресс-служба ведомства в YouTube.

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"Уголовно-процессуальный кодекс не исключает такой возможности. Если будет такая база и потребность, следователи сделают необходимые действия, соберут фактаж и пригласят на перекрестный допрос двух вышеуказанных лиц", – рассказала советник.

Отметим, что во время перекрестного допроса любая сторона, участвующая в деле, может в суде задавать вопросы свидетелю. Перекрестный допрос проводят после основного или первичного допроса, в ходе которого вопросы задают ограниченное число участников процесса.

Напомним, что Порошенко подозревают в госизмене и содействии терроризму за организацию схем незаконных поставок угля из ОРДЛО, ему грозит до 15 лет тюрьмы. Такое же обвинение получил и Медведчук. По версии правоохранителей, Медведчук и Порошенко сорвали поставки угля из ЮАР, что привело к энергокризису в Украине.

Медведчук вместе с однопартийцем Тарасом Козаком проходят по другому делу о госизмене – за попытку разграбления национальных ресурсов месторождения "Глубокое" в оккупированном Крыму.

Лидер "ЕС" выехал заграницу сразу после того, как следователи ГБР хотели вручить ему повестку. Он планирует прилететь в Киев из Варшавы утром 17 января и встретиться с генпрокурором Ириной Венедиктовой.

Порошенко заверял, что президент Украины Владимир Зеленский не сможет посадить его в тюрьму.