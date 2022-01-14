"Я же пятый президент": Порошенко уверен, что Зеленский не посадит его в тюрьму

Пятый глава государства считает, что его нельзя обвинять в госизмене, поскольку нынешний президент Украины "уклонялся от мобилизации, танцевал перед сепаратистами и брал деньги от бизнесмена Игоря Коломойского".

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" ("ЕС") Петр Порошенко собирается вернуться в Украину, чтобы защитить ее от президента России Владимира Путина и "некомпетентной, прогнившей и насквозь коррумпированной власти". Об этом Порошенко заявил в интервью "Настоящему времени".

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По его словам, Зеленский хочет отвлечь внимание общества от реальных проблем очередными посадками, но "тут не на того нарвались".

"Владимир Александрович, я за пять лет президентства дал отпор Путину с командой, вместе с Украиной при вооруженной агрессии. Мы провели большое количество реформ, и уж точно не вам меня пугать", – обратился лидер "ЕС" к действующему главе государства.

"Борьба из-за решетки"

Порошенко считает, что много украинцев "связывает надежды на будущее именно с его командой", поэтому нельзя предать "миллионы и миллионы голосов, которые отдали за него в 2014-м, и в 2019 году".

При этом он уверен, что по прилету в Киев в тюрьму его не посадят.

[ + – ] Порошенко второй раз подозревают в госизмене Фото: Facebook

"Я не окажусь за решеткой, не хватит ни духу, ни сил, ни воли. Послушайте, я же все-таки пятый президент… Он (Зеленский) должен объяснить обществу, в чем состоит государственная измена Порошенко", – отметил пятый глава государства.

Порошенко напомнил, что ему второй раз инкриминируют госизмену.

"Госизмена (первый раз) мне была предъявлена на основании телефонного разговора с (президентом США Джо) Байденом, это еще до избрания Байдена президентом. Потом они быстро закрыли дело о госизмене и начали новое. И не вам, Владимир Зеленский, человеку, который четыре раза уклонялся от мобилизации, который выступал в оккупированной Горловке, танцуя перед сепаратистами, который изображал из моей страны Украины проститутку, и человеку, который ни разу с 2014-го по 2019 год не был на фронте, а брал деньги от (украинского бизнесмена Игоря Коломойского), выполняя его приказы, не вам обвинять меня в государственной измене", – заключил он.

"Международное турне" Порошенко

Как известно, Порошенко в середине декабря прошлого года уехал заграницу после того, как скрылся от следователей Госбюро расследований (ГБР), пытавшихся вручить ему повестку. Ранее было известно о его поездке в Варшаву Там политик встречался с экс-президентом Польши Брониславом Комаровским, вице-маршалком Сената Михалом Каминским и главой комитета по иностранным делам Сейма Мареком Кухцинским.

В интервью "Настоящему времени" Порошенко рассказал о "международном турне" по 5 странам.

[ + – ] Порошенко заявил, что не сможет предать "миллионы сторонников" Фото: Delfi

"Безусловно, там были очень важные встречи. Но за эти несколько недель изменилось многое, потому что власть Зеленского и Зеленский лично инициировал объявление мне подозрения не уполномоченным на это прокурором с помощью манипуляций в офисе генерального прокурора, арест всех моих активов, нападения на средства массовой информации", – продолжил Порошенко.

После отбытия из Украины он общался с европейскими политиками, которые подчеркивали опасную ситуацию в Украине из-за военной агрессии РФ.

"Угроза не только для Украины, но и для всей Европы. И в этих условиях, безусловно, мы должны защитить Украину от Путина, защитить страну от некомпетентной, прогнившей и насквозь коррумпированной власти, которая может только красть на своих бюджетных подрядах, разрушая те реформы, которые были потом и кровью сделаны за пять лет", – подчеркнул он.

Напомним, что Порошенко подозревают в госизмене и содействии терроризму за участие в незаконных поставках угля из ОРДЛО, ему грозит до 15 лет тюрьмы. Вместе с Порошенко по этому делу также проходят бизнесмен Сергей Кузяра, бывший министр энергетики Владимир Демчишин и нардеп из ОПЗЖ Виктор Медведчук. Кузяра вышел из СИЗО 12 января, суд изменил ему меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест.

В ГБР говорили, что суд может применить к Порошенко меру содержания под стражей.

"Европейская солидарность" уже призвала сторонников главы политсилы 17 января встречать его в аэропорту "Киев" ("Жуляны"). Порошенко обещал, что после возвращения он пойдет в суд и к генпрокурору Ирине Венедиктовой.

Отметим, что Печерский районный суд Киева 6 января арестовал все имущество и активы пятого президента Украины.