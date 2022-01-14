"Я ж п'ятий президент": Порошенко впевнений, що Зеленський не посадить його до в'язниці

П'ятий глава держави вважає, що його не можна звинувачувати в держзраді, оскільки нинішній президент України "ухилявся від мобілізації, танцював перед сепаратистами та брав гроші від бізнесмена Ігоря Коломойського".

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" ("ЄС") Петро Порошенко збирається повернутися в Україну, щоб захистити її від президента Росії Володимира Путіна та "некомпетентної, прогнилої та наскрізь корумпованої влади". Про це Порошенко заявив в інтерв'ю "Сьогодні".

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За його словами, Зеленський хоче відвернути увагу суспільства від реальних проблем черговими посадками, але "тут не на те нарвались".

"Володимире Олександровичу, я за п'ять років президентства дав відсіч Путіну з командою, разом із Україною при збройній агресії. Ми провели велику кількість реформ, і вже точно не вам мене лякати", – звернувся лідер "ЄС" до чинного глави держави.

"Боротьба через ґрати"

Порошенко вважає, що багато українців "пов'язує надії на майбутнє саме з його командою", тому не можна зрадити "мільйони та мільйони голосів, які віддали за нього у 2014-му та у 2019 році".

При цьому він упевнений, що після прильоту до Києва у в'язницю його не посадять.

[ + – ] Порошенка вдруге підозрюють у держзраді Фото: Facebook

"Я не опинюся за ґратами, не вистачить ні духу, ні сил, ні волі. Послухайте, я ж таки п'ятий президент... Він (Зеленський) повинен пояснити суспільству, в чому полягає державна зрада Порошенка", – зазначив п'ятий глава держави.

Порошенко нагадав, що йому вдруге інкримінують держзраду.

"Держзрада (вперше) мені була пред'явлена на підставі телефонної розмови з (президентом США Джо) Байденом, це ще до обрання Байдена президентом. Потім вони швидко закрили справу про держзраду та розпочали нову. І не вам, Володимире Зеленський, людині, яка чотири рази ухилялася від мобілізації, яка виступала в окупованій Горлівці, танцюючи перед сепаратистами, яка зображувала з моєї країни України повію, та людині, яка жодного разу з 2014-го по 2019 рік не була на фронті, а брала гроші від (українського бізнесмена Ігоря Коломойського), виконуючи його накази, не вам звинувачувати мене в державній зраді", – сказав він.

"Міжнародне турне" Порошенка

Як відомо, Порошенко в середині грудня минулого року поїхав закордон після того, як утік від слідчих Держбюро розслідувань (ДБР), які намагалися вручити йому повістку. Раніше було відомо про його поїздку до Варшави. Там політик зустрічався з експрезидентом Польщі Броніславом Комаровським, віцемаршалком Сенату Міхалом Камінським і головою комітету із закордонних справ Сейму Мареком Кухцинським.

В інтерв'ю "Сьогодні" Порошенко розповів про "міжнародне турне" по 5 країнах.

[ + – ] Порошенко заявив, що не зможе зрадити "мільйони прихильників" Фото: Delfi

"Безумовно, там були дуже важливі зустрічі. Але за ці кілька тижнів змінилося багато, тому що влада Зеленського та Зеленський особисто ініціював оголошення мені підозри не уповноваженим на це прокурором за допомогою маніпуляцій в офісі генерального прокурора, арешт усіх моїх активів, напади на засоби масової інформації", – продовжив Порошенко.

Після відбуття з України він спілкувався з європейськими політиками, які наголошували на небезпечній ситуації в Україні через військову агресію РФ.

"Загроза не тільки для України, а й для всієї Європи. І в цих умовах, безумовно, ми маємо захистити Україну від Путіна, захистити країну від некомпетентної, прогнилої та наскрізь корумпованої влади, яка може тільки красти на своїх бюджетних підрядах, руйнуючи ті реформи, які були потом і кров'ю зроблені за п'ять років", – наголосив він.

Нагадаємо, що Порошенка підозрюють у держзраді та сприянні тероризму за участь у незаконному постачанні вугілля з ОРДЛО, йому загрожує до 15 років в'язниці. Разом із Порошенком у цій справі також проходять бізнесмен Сергій Кузяра, колишній міністр енергетики Володимир Демчишин і нардеп із ОПЗЖ Віктор Медведчук. Кузяра вийшов із СІЗО 12 січня, суд змінив йому запобіжний захід із утримання під вартою на домашній арешт.

У ДБР говорили, що суд може застосувати щодо Порошенка міру утримання під вартою.

"Європейська солідарність" уже закликала прихильників глави політсили 17 січня зустрічати його в аеропорту "Київ" ("Жуляни"). Порошенко обіцяв, що після повернення він піде до суду й до генпрокурорки Ірини Венедіктової.

Зазначимо, що Печерський районний суд Києва 6 січня заарештував усе майно й активи п'ятого президента України.