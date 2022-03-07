СБУ затримала на кордоні з Польщею нардепа Шевченка, який їздив до Лукашенка, – ЗМІ

Український політик, який раніше прославляв білоруського лідера, намагався покинути країну. Співрозмовники "Української правди" кажуть, що після затримання його доправили до Києва.

Служба безпеки України затримала виключеного із фракції "Слуги народу" нардепа Євгена Шевченка під час спроби перетину кордону з Польщею. Про це повідомило джерело видання "Українська правда" в силових структурах.

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Після затримання Шевченка доправили до Києва. Інших подробиць співрозмовник не надав.

Про затримання нардепа також написала газета "Дзеркало тижня".

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський під час воєнного стану заборонив чоловікам віком від 18 до 60 років виїжджати з країни.

У Держприкордонслужбі України говорили, що обмеження на виїзд не стосуватимуться чоловіків, які мають відстрочку від призову, повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік або довідку про непридатність.

Прикордонники також не роблять винятків за професіями та спеціальностями для чоловіків під час виїзду з України.

Чим відомий нардеп Євген Шевченко?

Український політик у серпні 2020 року вітав президента Білорусі Олександра Лукашенка з перемогою на виборах, хоч їхні результати не визнала Україна, Євросоюз, США та інші країни.

У лютому минулого року Шевченко поїхав до Мінська, щоб взяти участь у Всебілоруських народних зборах.

Шевченко приїжджав і на міжнародний фестиваль мистецтв "Слов'янський базар", що проходив у Вітебську з 14 до 19 липня 2021 року. Під час цього заходу він заспівав пісню "Всі чотири пори року", вітав Лукашенка та говорив про загальну культуру українців та білорусів.

У травні 2021 року народний депутат стверджував, що задоволений затриманням колишнього головного редактора NEXTA Романа Протасевича в Мінську. Після цього фракція "Слуга народу" більшістю голосів виключила його зі своїх лав.